Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!: Los mejores memes de la Gran Final.

Soy Famoso ¡Sácame de Aquí! llegó a la Gran Final esta noche, así que los usuarios de las redes sociales utilizaron su creatividad para crear los mejores memes de la noche.

Después de una exitosa temporada llena de insectos, tormentas y una que otra polémica, Alfredo Adame, Jessica, Oskarín y Guty se convirtieron en los finalistas.

Por si fuera poco, miles de internautas se unieron a la conversación con el hashtag #FinalSoyFamoso para crear los memes más divertidos y así apoyar a su finalista favorito.

Entre las polémicas de Adame, los cantos de Jessica, las estrategias de Guty y el sentido del humor de Oskarín, nuestros televidentes tomaron las redes sociales para compartir los mejores memes.

¿Quiénes fueron los conductores de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!? Nuestros queridos Horacio Villalobos y Atala Sarmiento nos alegraron todas las noches como conductores de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!

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Gran Final de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí! deja los mejores memes

A pesar de que en este capítulo se vivió la dolorosa salida de Guty y Oskarín, los internautas celebraron la última noche de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí! con bombo y platillo.

Uno de los momentos más dolorosos fue la eliminación de Oskarín, quien recibió mucho amor de sus fans a lo largo de toda la competencia.

Otro de los episodios más emotivos corrió por parte de Oskarín, quien se quitó el maquillaje como agradecimiento a sus fans.

"Quiero agradecerle a la gente y el único regalo que puedo hacer es este. Este es mi agradecimiento para la gente que está allá y para todos los que me apoyan. Esta nariz me ha dado muchas cosas", dijo el payaso.

Los televidentes tuvieron la oportunidad de votar en vivo por su finalista favorito a través de la app TV Azteca En Vivo.

"No he perdido la capacidad de sorprenderme. Regresé a mi esencia, voy a buscar a mis hijos regresando... voy a buscar a Magaly", dijo el absoluto ganador Alfredo Adame esta noche de la Gran Final.

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Nunca habría apostado por Oskarin en la final, pero sin duda demostró ser el mejor participante en el Reality #FinalSoyFamoso pic.twitter.com/23yshQDMuX — Jenn (@JennSalas8) June 11, 2022

México viendo el verdadero rostro de Oskarin:#FinalSoyFamoso pic.twitter.com/nsQzNw2OiS — Don Sincero (@Patan_Principe) June 11, 2022

Alfredo piensa que todo el mundo lo ama acá afuera#FinalSoyFamoso pic.twitter.com/8ILjT1RXfb — Gisell G💫 (@Gisell_g16) June 11, 2022