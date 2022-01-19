Se le juntan en la combi su esposo y amante, no sabe con quién irse.

Por imposible que parezca, las coincidencias siempre pueden existir, como en este drama amoroso de telenovela que se vivió en el recorrido de una combi cuando una mujer se encontró a su amante y su esposo al mismo tiempo.

Un video viral narró el momento en el que a una mujer se le juntan a bordo del transporte público su amante y esposo y no sabe con quién quedarse.

El visual comienza cuando el marido la ve sentada junto al presunto amante y le cuestiona: "Qué casualidad, ya me lo habían dicho, pero no lo quería creer, ¿por qué me engañas?". Enseguida, el amante le respondió diciendo: "La verdad sí andamos, ya se decidió por mí, qué le ruegas".

La respuesta del esposo fue contundente: "Ni siquiera andas con un hombre libre, éste es casado", le responde a su esposa para luego dirigirse al amante: "Ya que destruiste un matrimonio (el suyo) quieres destruir otro".

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Esposo la perdona si deja al amante

El cónyuge dice estar dispuesto a perdonarla con tal de recuperarla. "Yo estoy dispuesto a perdonarte", dice hasta que ella lo interrumpe: "Eso dices ahorita, que me perdonas, pero luego me vas a reclamar".

"Yo te amo", le dice el esposo, haciendo dudar a la mujer, que se lleva las manos al rostro de la impotencia y desesperación, pues se entera que el amante aún no ha dejado a su pareja.

"Yo, ¿cuándo te he mentido?, ¿cuándo te he engañado?, empezamos una vida juntos, nuestros sueños, nuestros proyectos", le dice el esposo, pero el amante lo intrrumpe.

"Deja de andar de rogón, das lástima", con lo que se calentaron los ánimos entre los hombres.

"Ya no sé con quién", dice la mujer y como la persona que grababa y también iba de pasajero en la combi se bajó, no se sabe con quién se queda.

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