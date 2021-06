Hermano de Steph Gómez agradece apoyo a fans: “No hay nada que pagar”.

El fallecimiento de Steph Gómez, exparticipante de Exatlón: Titanes vs Héroes, se viralizó en el mundo del entretenimiento. La atleta chiapaneca enfrentó una ardua batalla desde el hospital, donde vivió una inflamación en los pulmones a causa de Covid-19.

Atletas de Exatlón despidieron a su gran amiga Steph Gómez

Toño Rosique y excompañeros de Exatlón recuerdan a Steph Gómez.

La Antorcha Humana perdió la batalla y falleció por problemas derivados del Covid-19. Amigos, familiares y atletas de Exatlón, también se manifestaron con emotivos mensajes para la fallecida practicante de Jiu-jitsu brasileño.

Fernando Gómez, hermano de la atleta, rompió el silencio en su cuenta de Instagram y dedicó un mensaje de despedida a su familiar.

“Te amo, ¡gracias! Encendiste en mí una flama imposible de extinguir, desde el primer día que te vi en esa cuna. Sigue brillando como siempre y solo tú lo sabes hacer, te voy a extrañar my hero, my champion, my champi (mi heroína, mi campeona). ¡Ánimo que el cielo está de fiesta!”, escribió debajo de una foto que ganó miles de corazones rojos.

Fernando Gómez confirma que los gastos hospitalarios de Steph Gómez están cubiertos

El hermano de Steph Gómez también confirmó que se saldaron todas las deudas con el hospital donde falleció su familiar.

“Gracias por el apoyo, ya no hay cuentas por pagar.Ya no es necesario depositar a ninguna cuenta de Steph Gómez”, escribió en sus historias de Instagram.

El pasado 25 de mayo, Fernando puso en sus oraciones a la querida Steph Gómez, quien perdió la lucha contra Covid-19.

Aquí estoy, atrás de ti, no me ves ¡y yo tampoco a ti! Lo que quieras soy: cómplice, amigo, hermano, esquina, fotógrafo, masajista, psicólogo, lo que tú quieras, ¡a dónde quieras! ¡Venga Coach! te estoy esperando y por ti soy fuerte y por ti no me estoy dejando vencer por la incertidumbre porque tú me enseñaste que hay situaciones y experiencias difíciles, pero no imposibles

Los límites se los pone uno mismo, en cada competencia entregas todo y como siempre me da miedo verte competir, me quedo atrás viéndote de lejitos porque me duele que te hagan algo, pero siempre regresas con una sonrisa y una luz única del fuego que proyectan esos ojos. Aquí estoy y ¡te estoy esperando cabro…!

