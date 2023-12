Stephanie Salas habla del supuesto saqueo a casa de Silvia Pinal.

Finalmente, Stephanie Salas rompió el silencio en torno al supuesto saqueo y robo a la casa de su abuela Silvia Pinal, a manos de su tío Luis Enrique Guzmán y la esposa de éste, Mayela Laguna.

¿Qué dijo Stephanie Salas?

La hija de Sylvia Pasquel aseguró que el saqueo a la casa de su abuela es una situación lamentable: “¿Qué te puedo decir? La verdad es una situación deplorable, muy triste, lamentable, la verdad… no tengo palabras para lo que está pasando”, declaró en un breve encuentro con los medios, entre ellos Ventaneando.

¿No quiso ahondar más en el tema?

Ante los cuestionamientos, la actual pareja de Humberto Zurita declaró que prefiere no meterse tanto en el tema porque es bastante delicado y personal: “La verdad no me quiero meter en los adentros familiares porque es un tema delicado y personal si lo ven así, entonces que se resuelva internamente es lo único que pido y que las cosas vayan a buen puerto”.

¿Qué dijo sobre la supuesta boda de su hija Michelle Salas?

Sobre la comentada boda de Michelle Salas, Stephanie se mantuvo hermética y señaló que de ser cierto, la única que podría darlo a conocer es precisamente su hija. “Yo creo que una noticia tan importante como lo que se ha especulado de Mich, creo que lo correcto es que ella sea la indicada. Me encantaría (que se casara), si algo quiero es la felicidad de mi hija”.

¿Habrá boda con Humberto Zurita? En plena relación con Humberto Zurita, Stephanie Salas no descarta que también llegará al altar: “Boda doble. Siempre he querido llegar al altar pero no ha podido ser posible, así que esperemos que pronto”.

¿Qué opinó Stephanie sobre la demanda de Aracely Arámbula a Luis Miguel?

Stephanie también fue cuestionada sobre la demanda de pensión alimenticia que Aracely Arámbula interpuso en contra de Luis Miguel. Salas no quiso ahondar en el tema y aseguró que “cada quien hace lo que tiene que hacer”, por último, reiteró su apoyo como mujer a ‘La Chule’.