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FOTOS | Stephanie Salas y la supuesta boda de su hija Michelle Salas.
Stephanie Salas fue encontrada por los reporteros y ellos quisieron saber si los rumores de la boda de su hija Michelle Salas eran verdaderos o no.
Stephanie Salas pidió prudencia a toda la prensa. ¿Por qué?
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