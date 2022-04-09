Sting se “mexicaniza” con sencillo al lado de KURT. (VIDEO)

Hablar de Sting es hacer referencia a la historia de la música, pues además de ser 17 veces galardonado con el Grammy, cuenta con una gran habilidad para seguir vigente.

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Prueba de ello es su reciente tema "Por Su Amor", adaptación en español de su tema "For Her Love", el cual forma parte de su más reciente álbum, The Bridge.

Sin embargo, el gran giro que ofrece este éxito es que es a dueto con una de las promesas del pop en Latinoamérica, el cantautor KURT.

"KURT es un maravilloso cantante que interpreta con gran autoridad, sensibilidad y pasión. He disfrutado mucho trabajando con él en esta canción", expresó Sting sobre esta colaboración.

En tanto, KURT reconoció que le conmueve esta colaboración, pues siempre ha admirado a Sting y su trabajo: “Par mí, colaborar con Sting ha significado conocer a uno de mis superhéroes de la música…es un sueño cumplido y un honor.”

Cabe mencionar que la versión original de “Por Su Amor” fue inspirada en los vibrantes paisajes de Baja California, por lo que era natural que Sting uniera fuerzas con un artista mexicano para colaborar en esta evocadora canción de amor.

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