Esta es la verdadera razón por la que Cazzu no hará una colaboración con Belinda

Tras el encuentro entre Cazzu y Belinda en un evento, comenzaron a circular rumores que manifestaban que entre ellas iba a haber una colaboración musical. Sin embargo, la argentina ha salido a hablar al respecto.

Noticias Tabasco del 7 de diciembre 2025 [VIDEO] Mantente bien informado con TV Azteca Tabasco del 7 de diciembre 2025, de la mano de Angie Trujeque.

De acuerdo a lo que manifiesta la argentina, una colaboración entre ellas sería solo para alimentar escándalos debido a que las dos han tenido una situación sentimental con Nodal.

¿Qué dijo Cazzu sobre una colaboración con Belinda?

Con respecto a estos rumores, es que Cazzu ha manifestado que no es el mejor momento para hacerlo por el escándalo que las sigue hace tiempo que está relacionada con Christian Nodal.

“No me parece el mejor momento para hacer algo. Me gustaría que si en algún momento, si existe la posibilidad, todo el contexto de mierda este que nos rodea y que nos relaciona, que a mí me frustra bastante, eh, porque es como yo digo, o sea, ella y yo y todas las chicas involucradas en el lore (trasfondo), tenemos muchas cosas más en común que un chabón“, dijo en entrevista en Colombia.

“Me molesta como vernos reducidas a eso. Lo deja todo en una posición como que perjudicial, ¿sabés? Me encantaría a mí decirte que sí si todo esto no existiera, me encantaría hacerte como re estoy para hacer algo con ella", continuó.

Cabe destacar que Cazzu no cerró definitivamente la posibilidad de colaborar con Belinda, pero aseguró que no será a corto plazo.

“No creo que sea el mejor momento para sembrar algo que va a estar totalmente relacionado con algo que creo que ni ella ni yo queremos. Creo que ambas respetamos mucho como que lo que hemos conseguido por nuestros propios medios, como para caminar hacia un lugar donde se va a generar otra cosa”, dijo. En cuanto a Belinda no se ha pronunciado al respecto.

Además la intérprete argentina, ha manifestado que ella y Belinda cuentan con trayectorias sólidas, logros artísticos y carreras profesionales que merecen ser el foco de atención, y no el pasado amoroso

Fuente: Milenio

