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DAVID ORTEGA

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DAVID ORTEGA GRIS.

Escrito por: Redacción Azteca UNO

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Fue eliminado de Survivor México en la semana 15.

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