FOTOS: Conquistando los mares de Survivor México.

Tras la salida de Dany Torres, la tribu Jaguar quedó inconforme, Sargento Rap y Alejandra Toussaint piensan que Denisha debió ser nominada y eliminada de Survivor México ya que Dany Torres ha aportado más puntaje en los juegos por recompensas y suministros.

Quizá te puede interesar: Programa 9 | Invaluables recompensas y estrategias en Survivor México.

Enfrentamiento cuerpo a cuerpo por recompensas en Survivor México.

Halcones y Jaguares se enfrentan en la primera prueba de Survivor México por suministros para el refugio. Arroz, harina y aceite para la tribu que resulte victoriosa con cinco banderas de Survivor México.

Rápidamente la tribu Halcón tomó la delantera pues la sincronía de sus integrantes, sin embargo la tribu Jaguar no se dejó vencer tan fácilmente y rindió una ardua batalla por los suministros de Survivor México.

Jorge Ortín no contuvo las lágrimas tras obtener la victoria. Memo y Eduardo no soportaron el peso de sus compañeras en la última etapa del circuito y casi solicitan la asistencia de la asistencia médica, sin embargo en un último esfuerzo Eduardo Barquín logró levantar a Kristal Silva para darle el segundo punto a los Jaguares.

Quizá te puede interesar: El aislamiento de Survivor México hace que extrañen a sus familiares.

Jaguares derrotaron a los Halcones y obtuvieron media docena de almohadas.

Una invaluable y cómoda recompensa se puso en juego en Survivor México. Los sobrevivientes se esfuerzan al máximo en los mares y playas de Survivor México para resultar victoriosos y disfrutar las recompensas que Carlos Guerrero ‘Warrior’ expone. Jaguares derrotó a la tribu Halcón al conquistar los mares de Survivor México y los diez sobrevivientes disfrutarán de media docena de almohadas para descansar mejor en el refugio.

Quizá te puede interesar: Concejo tribal en Survivor México para elegir nuevos capitanes.

El concejo tribal de Survivor México consistió en una votación de cada tribu para decidir si mantenían a los capitanes de tribu o escojan a otro compañero que los represente. Pablo Martí permanece como líder de la tribu Halcón, por otro lado, Sargento Rap se ganó el voto de sus compañeros y sustituirá a Dani Cortés como capitán de tribu.

