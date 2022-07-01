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FOTOS | ¿Quién fue eliminado de Survivor México el 1 de julio 2022?

Después de una emocionante lucha de fuerza en el lodo, Halcones votan para mandar a un elemento al duelo de extinción. Rogelio es eliminado de Survivor México.

Por: Redacción Azteca UNO

Carlos Guerrero Warrior puso en disputa el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
La tribu Halcón no quiere perder a más integrantes en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar busca permanecer unida una semana más en Survivor México 2022.
Carlos Guerrero Warrior da inicio al juego por el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Emocionante juego de fuerza y resistencia en Survivor México 2022.
Halcones y Jaguares buscan permanecer unidos en Survivor México 2022.
Una feroz lucha de fuerza en Survivor México 2022.
Cuchao y Santi de la tribu Jaguar en juego de Survivor México 2022.
Nahomi y Fátima de la tribu Halcón en juego Survivor México 2022.
La tribu Jaguar consiguió el triunfo en Survivor México 2022.
Carlos Guerrero “Warrior” da la bienvenida al concejo tribal de Survivor México 2022.
Rogelio y Catalina regresaron del exilio al concejo tribal de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar queda libre de votar en Survivor México 2022.
Halcones deben votar para mandar a un integrante al duelo de la extinción en Survivor México 2022.
Tres sobrevivientes sentenciados a la extinción de Survivor México 2022.
Jaguares siguen molestos con Rogelio en Survivor México 2022.
Halcones no quieren perder a otro integrante en Survivor México 2022.
Jaguares deciden mandar a Rogelio y a Catalina a la extinción de Survivor México 2022.
Halcones deben votar para mandar a un integrante a extinción en Survivor México 2022.
Todo listo para dar inicio al duelo de la extinción en Survivor México 2022.
Tribu Jaguar atestigua el duelo de extinción Survivor México 2022.
Tribu Halcón corre el riesgo de perder a un integrante en Survivor México 2022.
Catalina quiere demostrar su fuerza en Survivor México 2022.
Rogelio busca defender su permanencia en Survivor México 2022.
Karim fue elegido por los Halcones Survivor México 2022.
Catalina se salva de la segunda ronda de extinción en Survivor México 2022.
Karim y Rogelio luchan por permanecer en Survivor México 2022.
Un duelo de concentración y equilibrio en Survivor México 2022.
Karim triunfa y permanece una semana más en Survivor México 2022.
Rogelio Torres es el tercer eliminado de Survivor México 2022.
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Carlos Guerrero Warrior puso en disputa el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
La tribu Halcón no quiere perder a más integrantes en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar busca permanecer unida una semana más en Survivor México 2022.
Carlos Guerrero Warrior da inicio al juego por el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Emocionante juego de fuerza y resistencia en Survivor México 2022.
Halcones y Jaguares buscan permanecer unidos en Survivor México 2022.
Una feroz lucha de fuerza en Survivor México 2022.
Cuchao y Santi de la tribu Jaguar en juego de Survivor México 2022.
Nahomi y Fátima de la tribu Halcón en juego Survivor México 2022.
La tribu Jaguar consiguió el triunfo en Survivor México 2022.
Carlos Guerrero “Warrior” da la bienvenida al concejo tribal de Survivor México 2022.
Rogelio y Catalina regresaron del exilio al concejo tribal de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar queda libre de votar en Survivor México 2022.
Halcones deben votar para mandar a un integrante al duelo de la extinción en Survivor México 2022.
Tres sobrevivientes sentenciados a la extinción de Survivor México 2022.
Jaguares siguen molestos con Rogelio en Survivor México 2022.
Halcones no quieren perder a otro integrante en Survivor México 2022.
Jaguares deciden mandar a Rogelio y a Catalina a la extinción de Survivor México 2022.
Halcones deben votar para mandar a un integrante a extinción en Survivor México 2022.
Todo listo para dar inicio al duelo de la extinción en Survivor México 2022.
Tribu Jaguar atestigua el duelo de extinción Survivor México 2022.
Tribu Halcón corre el riesgo de perder a un integrante en Survivor México 2022.
Catalina quiere demostrar su fuerza en Survivor México 2022.
Rogelio busca defender su permanencia en Survivor México 2022.
Karim fue elegido por los Halcones Survivor México 2022.
Catalina se salva de la segunda ronda de extinción en Survivor México 2022.
Karim y Rogelio luchan por permanecer en Survivor México 2022.
Un duelo de concentración y equilibrio en Survivor México 2022.
Karim triunfa y permanece una semana más en Survivor México 2022.
Rogelio Torres es el tercer eliminado de Survivor México 2022.
Carlos Guerrero Warrior puso en disputa el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
La tribu Halcón no quiere perder a más integrantes en Survivor México 2022.
La tribu Jaguar busca permanecer unida una semana más en Survivor México 2022.
Carlos Guerrero Warrior da inicio al juego por el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Emocionante juego de fuerza y resistencia en Survivor México 2022.
Halcones y Jaguares buscan permanecer unidos en Survivor México 2022.
Una feroz lucha de fuerza en Survivor México 2022.
Cuchao y Santi de la tribu Jaguar en juego de Survivor México 2022.
Nahomi y Fátima de la tribu Halcón en juego Survivor México 2022.
La tribu Jaguar consiguió el triunfo en Survivor México 2022.
Carlos Guerrero “Warrior” da la bienvenida al concejo tribal de Survivor México 2022.
Rogelio y Catalina regresaron del exilio al concejo tribal de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar queda libre de votar en Survivor México 2022.
Halcones deben votar para mandar a un integrante al duelo de la extinción en Survivor México 2022.
Tres sobrevivientes sentenciados a la extinción de Survivor México 2022.
Jaguares siguen molestos con Rogelio en Survivor México 2022.
Halcones no quieren perder a otro integrante en Survivor México 2022.
Jaguares deciden mandar a Rogelio y a Catalina a la extinción de Survivor México 2022.
Halcones deben votar para mandar a un integrante a extinción en Survivor México 2022.
Todo listo para dar inicio al duelo de la extinción en Survivor México 2022.
Tribu Jaguar atestigua el duelo de extinción Survivor México 2022.
Tribu Halcón corre el riesgo de perder a un integrante en Survivor México 2022.
Catalina quiere demostrar su fuerza en Survivor México 2022.
Rogelio busca defender su permanencia en Survivor México 2022.
Karim fue elegido por los Halcones Survivor México 2022.
Catalina se salva de la segunda ronda de extinción en Survivor México 2022.
Karim y Rogelio luchan por permanecer en Survivor México 2022.
Un duelo de concentración y equilibrio en Survivor México 2022.
Karim triunfa y permanece una semana más en Survivor México 2022.
Rogelio Torres es el tercer eliminado de Survivor México 2022.

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