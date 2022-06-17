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FOTOS | ¿Quién fue eliminado en Survivor México 2022 17 de junio 2022?

Halcones y Jaguares se enfrentaron por el primer tótem de inmunidad grupal. Halcones votaron y Salime Sadek es la primera eliminada de Survivor México 2022.

Por: Redacción Azteca UNO

Carlos Guerrero Warrior puso en disputa el tótem de inmunidad grupal en Survivor México 2022.
Tribu Jaguar de Survivor México 2022.
Tribu Halcón de Survivor México 2022.
Jaguares y Halcones se enfrentan en el templo de Survivor México 2022.
Tenían que lanzarse al tobogán de Survivor México 2022.
Recolectar los aros de la red en Survivor México 2022.
Y llevarlos con sus compañeros en Survivor México 2022.
Tenían que derribar las piezas de madera con los aros de Survivor México 2022.
Jaguares consiguieron el triunfo en Survivor México 2022.
Lupita recogió el Tótem de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Jaguares en consejo tribal de Survivor México 2022.
Halcones en consejo tribal de Survivor México 2022.
Catalina Blanco y Javier Ceriani en consejo tribal en Survivor México 2022.
Carlos Guerrero con urna de votos en consejo tribal de Survivor México 2022.
Jaguares y Halcones en consejo de Survivor México 2022.
Jaguares se libran de votar en el consejo tribal de Survivor México 2022.
Halcones tomaron una decisión en el consejo tribal de Survivor México 2022.
Carlos Guerrero Warrior reveló los votos en el consejo tribal de Survivor México 2022.
Carlos Guerrero Warrior da inicio al juego de extinción de Survivor México 2022.
Salime, Catalina y Ceriani al juego de eliminación de Survivor México 2022.
Jaguares observando juego de eliminación de Survivor México 2022.
Halcones observando juego de eliminación de Survivor México 2022.
Javier Ceriani en juego de eliminación de Survivor México 2022.
Catalina Blanco en juego de eliminación de Survivor México 2022.
Salime Sadek en juego de eliminación de Survivor México 2022.
Juego de equilibrio y concentración para evitar eliminación en Survivor México 2022.
Nadie quiere ser eliminado en Survivor México 2022.
Catalina y Salime se enfrentan por su permanencia en Survivor México 2022.
Salime no logró defender su permanencia en Survivor México 2022.
Salime es la primera eliminada de Survivor México 2022.
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Carlos Guerrero Warrior puso en disputa el tótem de inmunidad grupal en Survivor México 2022.
Tribu Jaguar de Survivor México 2022.
Tribu Halcón de Survivor México 2022.
Jaguares y Halcones se enfrentan en el templo de Survivor México 2022.
Tenían que lanzarse al tobogán de Survivor México 2022.
Recolectar los aros de la red en Survivor México 2022.
Y llevarlos con sus compañeros en Survivor México 2022.
Tenían que derribar las piezas de madera con los aros de Survivor México 2022.
Jaguares consiguieron el triunfo en Survivor México 2022.
Lupita recogió el Tótem de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Jaguares en consejo tribal de Survivor México 2022.
Halcones en consejo tribal de Survivor México 2022.
Catalina Blanco y Javier Ceriani en consejo tribal en Survivor México 2022.
Carlos Guerrero con urna de votos en consejo tribal de Survivor México 2022.
Jaguares y Halcones en consejo de Survivor México 2022.
Jaguares se libran de votar en el consejo tribal de Survivor México 2022.
Halcones tomaron una decisión en el consejo tribal de Survivor México 2022.
Carlos Guerrero Warrior reveló los votos en el consejo tribal de Survivor México 2022.
Carlos Guerrero Warrior da inicio al juego de extinción de Survivor México 2022.
Salime, Catalina y Ceriani al juego de eliminación de Survivor México 2022.
Jaguares observando juego de eliminación de Survivor México 2022.
Halcones observando juego de eliminación de Survivor México 2022.
Javier Ceriani en juego de eliminación de Survivor México 2022.
Catalina Blanco en juego de eliminación de Survivor México 2022.
Salime Sadek en juego de eliminación de Survivor México 2022.
Juego de equilibrio y concentración para evitar eliminación en Survivor México 2022.
Nadie quiere ser eliminado en Survivor México 2022.
Catalina y Salime se enfrentan por su permanencia en Survivor México 2022.
Salime no logró defender su permanencia en Survivor México 2022.
Salime es la primera eliminada de Survivor México 2022.
Carlos Guerrero Warrior puso en disputa el tótem de inmunidad grupal en Survivor México 2022.
Tribu Jaguar de Survivor México 2022.
Tribu Halcón de Survivor México 2022.
Jaguares y Halcones se enfrentan en el templo de Survivor México 2022.
Tenían que lanzarse al tobogán de Survivor México 2022.
Recolectar los aros de la red en Survivor México 2022.
Y llevarlos con sus compañeros en Survivor México 2022.
Tenían que derribar las piezas de madera con los aros de Survivor México 2022.
Jaguares consiguieron el triunfo en Survivor México 2022.
Lupita recogió el Tótem de inmunidad individual de Survivor México 2022.
Jaguares en consejo tribal de Survivor México 2022.
Halcones en consejo tribal de Survivor México 2022.
Catalina Blanco y Javier Ceriani en consejo tribal en Survivor México 2022.
Carlos Guerrero con urna de votos en consejo tribal de Survivor México 2022.
Jaguares y Halcones en consejo de Survivor México 2022.
Jaguares se libran de votar en el consejo tribal de Survivor México 2022.
Halcones tomaron una decisión en el consejo tribal de Survivor México 2022.
Carlos Guerrero Warrior reveló los votos en el consejo tribal de Survivor México 2022.
Carlos Guerrero Warrior da inicio al juego de extinción de Survivor México 2022.
Salime, Catalina y Ceriani al juego de eliminación de Survivor México 2022.
Jaguares observando juego de eliminación de Survivor México 2022.
Halcones observando juego de eliminación de Survivor México 2022.
Javier Ceriani en juego de eliminación de Survivor México 2022.
Catalina Blanco en juego de eliminación de Survivor México 2022.
Salime Sadek en juego de eliminación de Survivor México 2022.
Juego de equilibrio y concentración para evitar eliminación en Survivor México 2022.
Nadie quiere ser eliminado en Survivor México 2022.
Catalina y Salime se enfrentan por su permanencia en Survivor México 2022.
Salime no logró defender su permanencia en Survivor México 2022.
Salime es la primera eliminada de Survivor México 2022.

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