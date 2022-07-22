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FOTOS | ¿Quién fue eliminado de Survivor México el 22 de julio 2022?

Jaguares y Halcones protagonizaron una reñida batalla. Nadie quiere ser eliminado de Survivor México, Catalina Blanco es la sexta eliminada de Survivor.

Por: Redacción Azteca UNO

“Warrior” puso en disputa el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Jaguares desean una victoria en Survivor México 2022.
Halcones buscan permanecer unidos en Survivor México 2022.
“Warrior” da inicio al juego por el tótem de inmunidad grupal en Survivor México 2022.
En equipos de 5 integrantes para el juego Survivor México 2022.
4 tenían que jalar la cuerda para elevar a su compañero en el juego Survivor México 2022.
El cual tenía que lanzar las 3 pelotas y atinar a los aros de su color en Survivor México 2022.
La tribu que consiguiera 5 calaveras ganaba inmunidad en Survivor México 2022.
Emocionante juego de puntería y equilibrio en Survivor México 2022.
La tribu Halcón ganó el tótem de inmunidad grupal en Survivor México 2022.
Catalina y Karim regresan del exilio en Survivor México 2022.
Halcones se libran de votar en el Concejo Tribal de Survivor México 2022.
“Warrior” da inicio a las votaciones en el Concejo Tribal de Survivor México 2022.
Jaguares tienen que tomar una difícil decisión en Survivor México 2022.
Revelaciones importantes en el Concejo Tribal de Survivor México 2022.
Alejandra Saadi fue elegida por su tribu al duelo de la extinción Survivor México 2022.
La tribu Halcón recibió una noticia inesperada en Survivor México 2022.
Fátima regresa del hospital al Concejo Tribal de Survivor México 2022.
Sus lesiones no le permiten continuar en Survivor México 2022.
Fátima López salió por lesión de Survivor México 2022.
Todo listo para iniciar el duelo de la extinción en Survivor México 2022.
Catalina Blanco nuevamente defiende su permanencia en Survivor México 2022.
Karim Sayeg en duelo de la extinción de Survivor México 2022.
Alejandra Saadi se enfrenta al duelo de la extinción en Survivor México 2022.
Karim supera el duelo de la extinción en Survivor México 2022.
Saadi y Catalina defienden su permanencia en Survivor México 2022.
“Warrior” anunció que Karim tiene la posibilidad de cambiar de tribu en Survivor México 2022.
Saadi celebra con Jaguares en Survivor México 2022.
Se extingue el fuego de Catalina en Survivor México 2022.
Catalina Blanco es la sexta eliminada de Survivor México 2022.
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“Warrior” puso en disputa el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Jaguares desean una victoria en Survivor México 2022.
Halcones buscan permanecer unidos en Survivor México 2022.
“Warrior” da inicio al juego por el tótem de inmunidad grupal en Survivor México 2022.
En equipos de 5 integrantes para el juego Survivor México 2022.
4 tenían que jalar la cuerda para elevar a su compañero en el juego Survivor México 2022.
El cual tenía que lanzar las 3 pelotas y atinar a los aros de su color en Survivor México 2022.
La tribu que consiguiera 5 calaveras ganaba inmunidad en Survivor México 2022.
Emocionante juego de puntería y equilibrio en Survivor México 2022.
La tribu Halcón ganó el tótem de inmunidad grupal en Survivor México 2022.
Catalina y Karim regresan del exilio en Survivor México 2022.
Halcones se libran de votar en el Concejo Tribal de Survivor México 2022.
“Warrior” da inicio a las votaciones en el Concejo Tribal de Survivor México 2022.
Jaguares tienen que tomar una difícil decisión en Survivor México 2022.
Revelaciones importantes en el Concejo Tribal de Survivor México 2022.
Alejandra Saadi fue elegida por su tribu al duelo de la extinción Survivor México 2022.
La tribu Halcón recibió una noticia inesperada en Survivor México 2022.
Fátima regresa del hospital al Concejo Tribal de Survivor México 2022.
Sus lesiones no le permiten continuar en Survivor México 2022.
Fátima López salió por lesión de Survivor México 2022.
Todo listo para iniciar el duelo de la extinción en Survivor México 2022.
Catalina Blanco nuevamente defiende su permanencia en Survivor México 2022.
Karim Sayeg en duelo de la extinción de Survivor México 2022.
Alejandra Saadi se enfrenta al duelo de la extinción en Survivor México 2022.
Karim supera el duelo de la extinción en Survivor México 2022.
Saadi y Catalina defienden su permanencia en Survivor México 2022.
“Warrior” anunció que Karim tiene la posibilidad de cambiar de tribu en Survivor México 2022.
Saadi celebra con Jaguares en Survivor México 2022.
Se extingue el fuego de Catalina en Survivor México 2022.
Catalina Blanco es la sexta eliminada de Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Jaguares desean una victoria en Survivor México 2022.
Halcones buscan permanecer unidos en Survivor México 2022.
“Warrior” da inicio al juego por el tótem de inmunidad grupal en Survivor México 2022.
En equipos de 5 integrantes para el juego Survivor México 2022.
4 tenían que jalar la cuerda para elevar a su compañero en el juego Survivor México 2022.
El cual tenía que lanzar las 3 pelotas y atinar a los aros de su color en Survivor México 2022.
La tribu que consiguiera 5 calaveras ganaba inmunidad en Survivor México 2022.
Emocionante juego de puntería y equilibrio en Survivor México 2022.
La tribu Halcón ganó el tótem de inmunidad grupal en Survivor México 2022.
Catalina y Karim regresan del exilio en Survivor México 2022.
Halcones se libran de votar en el Concejo Tribal de Survivor México 2022.
“Warrior” da inicio a las votaciones en el Concejo Tribal de Survivor México 2022.
Jaguares tienen que tomar una difícil decisión en Survivor México 2022.
Revelaciones importantes en el Concejo Tribal de Survivor México 2022.
Alejandra Saadi fue elegida por su tribu al duelo de la extinción Survivor México 2022.
La tribu Halcón recibió una noticia inesperada en Survivor México 2022.
Fátima regresa del hospital al Concejo Tribal de Survivor México 2022.
Sus lesiones no le permiten continuar en Survivor México 2022.
Fátima López salió por lesión de Survivor México 2022.
Todo listo para iniciar el duelo de la extinción en Survivor México 2022.
Catalina Blanco nuevamente defiende su permanencia en Survivor México 2022.
Karim Sayeg en duelo de la extinción de Survivor México 2022.
Alejandra Saadi se enfrenta al duelo de la extinción en Survivor México 2022.
Karim supera el duelo de la extinción en Survivor México 2022.
Saadi y Catalina defienden su permanencia en Survivor México 2022.
“Warrior” anunció que Karim tiene la posibilidad de cambiar de tribu en Survivor México 2022.
Saadi celebra con Jaguares en Survivor México 2022.
Se extingue el fuego de Catalina en Survivor México 2022.
Catalina Blanco es la sexta eliminada de Survivor México 2022.

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