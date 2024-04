Más allá de entrenarse físicamente, los sobrevivientes de Survivor México deben tener un buen entrenamiento mental para resistir las adversidades que se presentan dentro de la competencia.

¿Por qué es importante el dominio mental en Survivor México?

Nuestro querido conductor de Survivor México, Carlos Guerrero ‘Warrior’ ha mencionado que el cuerpo humano es capaz de adaptarse a diversas circunstancias, ya que conforme va avanzando la competencia dentro del reality Survivor México 2024, se va entendiendo cómo funciona la mente con hambre, como debes de tener la capacidad de valorar los recursos que vas obteniendo en las pruebas, porque el futuro es incierto y no sabes cuándo vas a volver a tener alimento. Es por esto que si los sobrevivientes no llegan fortalecidos mentalmente, la cabeza les comenzará a jugar chueco, porque no sabrán cómo controlar sus temores y tendrán más probabilidad de ser eliminados.

Una de las habilidades más importantes que necesitan es saber controlar la respiración, porque durante la competencia habrá varias pruebas que los llevarán a tope cuando se traten de retos de destreza y precisión. Además de ser valiente, aventurero, agresivo (dentro de los retos), retar a la vida misma, a sus compañeros, tener muy claro tus ideales, estar consciente de todo lo que estás viviendo y cómo te vas a desenvolver dentro del reality y con tus compañeros.

Survivor México es más que un juego de competencias, es un juego psicológico en el que los participantes van modificando sus personalidades, su conducta depende del cansancio, la desolación, la lejanía, extrañar a sus seres queridos, quien consiga mantener la calma, estará más cerca de llevarse el premio.

¿Dónde ver Survivor México 2024?

Survivor México 2024 lo puedes ver en vivo de Lunes a Viernes a las 20:30 horas por el canal de televisión: Azteca UNO. En internet a través del sitio tvazteca.com y en el canal oficial de YouTube Suvivor México.

