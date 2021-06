Survivor México: Bárbara revela dónde escondió el tótem tras eliminación.

Los participantes de Survivor México están dispuestos a llegar a la final y ganar el brillante trofeo del primer lugar. Uno de los objetos que podrían poner en ventaja a los concursantes es el tótem, objeto más deseado por ambas tribus.

El fuego de Bárbara Falconi se apagó por siempre

Concluye el camino de Bárbara Falconi en Survivor México.

Bárbara Falconi, reciente eliminada de nuestro reality show, visitó nuestro foro de Venga la Alegría y contó qué pasó con el tótem que en su momento encontró.

“Me están preguntando mucho qué dónde dejé el tótem y por qué no lo saqué. Resulta que yo lo escondí en la tierrita, donde nadie iba”, expresó la productora para VLA.

Recordemos que, en su momento, los sobrevivientes de la Tribu Halcón se dieron cuenta que Bárbara Falconi encontró y escondió el tótem.

Bárbara no corrió con la mejor de las suertes, pues su tótem quedó debajo de plantas y flores que dificultaron su búsqueda.

“Pasaron como cuatro semanas que no nos nominaron y yo me sentía muy segura; dejaba el tótem ahí”, expresó la joven sobre su escondite secreto.

Todo indica que el objeto más valioso de Survivor México espera ser encontrado entre un tumulto de flores y plantas.

“En la última nominación, pensé que me iban a nominar porque no había dado puntos. Fui a buscar el tótem y había un buen de plantas y flores ya crecidas. Yo dije ‘¿Dónde dejé mi camino?’. Empecé a escarbar, pero se lo tragó la tierra. Creo que ahí sigue y haber si lo encuentran”, expresó la reciente eliminada de Survivor México.

Te puede interesar: Survivor México: ¿Por qué Julio envió a eliminación a Sargento?

¿Kristal Silva tiene escondido al tótem en un lugar secreto?

Bárbara Falconi realizó otra sorprendente revelación que dejó a todos los fanáticos de Survivor México con la boca abierta.

Y es que, la productora, contó que Kristal Silva sabe de la existencia del tótem y podría ser ella la nueva dueña del peculiar objeto.

“Cuando me fui a Jaguares, Kristal una vez me vio sacar el tótem… ya se había corrido el rumor de que yo lo tenía. Cuando me fui a nominación me dijeron ‘¿por qué no lo sacaste’ y yo ‘ya no lo tengo’. Igual y lo están buscando”, concluyó.

Todo indica que los concursantes de Survivor México se encuentran ante una nueva oportunidad de alargar su estadía en las trepidantes tierras de República Dominicana.

Ahora, cada uno de los sobrevivientes tiene que estar alerta y buscar muy bien el valioso artículo que podría acercarlos a la última semana de Survivor México.

También te puede interesar: Survivor México: Paco y Alejandra se unen para eliminar a Kristal y Cyntia.