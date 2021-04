Survivor México: Bárbara inicia complot contra Pablo en los Halcones.

Pese a seguir intactos en el inicio de la semana 4, la Tribu de los Halcones no están contentos con el líder Pablo, al menos así lo ha manifestado Bárbara, quien junto a CHicken buscan que el timón del equipo verde quede en otras manos en Survivor México.

En la intimidad de las tierras y playas de República Dominicana, la productora y el locutor de radio coincidieron que Pablo “está cayendo por su boca” a la hora de fungir como líder, por lo que “un cambio siempre es bueno”.

Bárbara Falconi

“No porque yo traiga una cosa personal con Pablo, sino porque realmente no está dando resultados”, señaló Bárbara, quien ha tenido problemas con el exparticipante de MasterChef, por su manera de crear estrategias.

Bárbara no quiere como líder a Pablo en Survivor México

En días pasados, la ganadora de dos collares de inmunidad individual, expresó su descontento con la manera en que Pablo ha llevado la batuta en el equipo verde.





“Por estrategia para muchas es mejor que los hombres nos ayuden. Por ahora está bien, sé ser paciente, todavía no llego a mi límite y por estrategia está bien que siga él y en algún momento llegaré yo porque mujer empoderada”, señaló aquella vez.

En otra oportunidad, Bárbara le gritó al también chef y encendió los ánimos en el reality de supervivencia número uno de la televisión mexicana.

“Pablo se sentía mal y no estaba, entonces pues todos estábamos armando los grupos para pasar, después llegó y empezó a malvibrar todo”, indicó.

“Yo por lo menos ya estoy cansada de ‘me malinterpretaste, no son las mismas palabras’, o sea ya, parece que nos menosprecias a todos cuando no damos un punto pero tú qué haces también, te burlas de nosotros, tú no das un punto”, sentenció.

