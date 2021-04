Survivor México: Bella de la Vega acusa violencia de Jorge y Gabo Cuevas. (VIDEO)

Bella de la Vega rompió el silencio respecto a su experiencia en Survivor México, donde se dio a conocer como una de las participantes más polémicas de nuestro exigente realiy show.

La bailarina confesó que el señor Jorge Ortín la agredió tres veces. La primera fue cuando el actor se burló de su golpe de calor, la segunda cuando la tachó de “protagonista” y la tercera cuando intentó golpearla.

“Pasaron tres ocasiones en la que el señor Jorge fue un hombre agresivo y violento en contra mía. Es un hombre con temperamento y mecha corta. El señor me llegó a violentar tres veces. Cuando me dio un golpe de calor, me dijo que no estaba enferma… quería ir en contra mía. Eso se llama violencia, después me empezó a gritonear”, expresó la viuda de José Ángel García en exclusiva para Survivor México.

Bella de la Vega también confesó que intentó arreglar sus diferencias con Don Jorge, pero no tuvo éxito.

“Yo le dije señor ‘ya párele’. Simplemente no paraba y no se controlaba. Él seguía y seguía. No me acuerdo cómo paró esa discusión… Me sentí lo más sola que me he sentido en la vida”, subrayó.

Bella de la Vega también vivió un turbulento momento con Gabo Cuevas

La controversial Bella de la Vega tuvo más de un enfrentamiento en las trepidantes tierras de Survivor México. Y es que, la artista y bailarina, se enfrentó a Gabo Cuevas dentro y fuera de nuestro reality show.

La actriz mandó un contundente mensaje para nuestro reportero de la Zona de Espectáculos de Venga La Alegría.

“Yo creo en la ética. Yo no hablo mal de la gente, si no sé cuál su pasado. Yo no hablo de la gente sin saber. Lo que pasa con Gabo es que habla sin saber. Eso me ha dolido y molestado”, expresó.

Pese a todo, la exintegrante del equipo Jaguar confesó que llegó a buenos términos con Gabo Cuevas.

“Ya después me pidió perdón y deseo que sea de corazón. Le deseo cosas buenas”, concluyó.

