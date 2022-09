Catalina expone amenazas y golpes de Jacky en Survivor México.

Jacky no deja de acaparar la atención en Survivor México, pues ahora ha sido exhibida por Catalina en la ceremonia previa al juego del collar de inmunidad individual.

Catalina asegura que Jacky la golpea mientras duerme , por lo que no ha podido descansar bien y salir a competir debidamente en Survivor México.

“Ella no durmió pensando en molestarme toda la noche golpeándome y además daba gritos. Era una cosa insoportable. Alzaba el brazo y tiraba la pierna para golpearme”, dijo sobre su compañera de Los Otros.

Jacky se defiende de las acusaciones de Catalina

Por su parte, Jacky asegura que no golpea a Catalina a propósito por las noches, pues no lo hace con ninguna intención de lastimar a nadie. Además, la influencer expresa que su tribu no le da de comer y habla mal a sus espaldas.

“Me parece una tontería que crea que todo gira a su alrededor. Yo estaba evidentemente dormida. Personas que han dormido cerca de mí saben que ha pasado lo mismo y que les he pegado sin querer. Ella se puede separar, pero duerme pegada a mí", dijo.

Jacky asegura que no tiene nada en contra de sus compañeros de Los Otros, por lo que se sinceró sobre lo sucedido en Survivor México: “Ofrezco una disculpa en caso de que haya lastimado a alguien. Yo intento dormir bien, en silencio y no lastimar a nadie”.

Por su parte, Catalina también ha expuesto a Jacky como una “agresiva” y “persona muy cambiante”, pues supuestamente la amenazó en Survivor México.

“Me amenazó con arrastrarme cuando estábamos jugando. Me amenazó con golpearme. Me dijo ‘ten cuidado porque te voy a arrastrar y no me importan las consecuencias’. Así lo dijo y está grabado”, concluyó.

