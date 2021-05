Survivor México: ChiCKen humilla a Pablo tras patada a Daniel.

La expulsión de Pablo en el último reto en el que se puso en juego una gallina y huevos, provocó un nuevo enfrentamiento al interior de la Tribu Halcones en Survivor México.

Y es que, ChiCKen y Paco, recriminaron la actitud y falta de liderazgo del surfista, al grado de que le dijeron que para ellos no es el capitán del equipo verde pese a que recientemente le dieron su voto de confianza en el Concejo Tribal.

“Yo sentí una actitud hipócrita de tu parte, al momento de darme tu respaldo y después cuando te expulsan me sacas mis errores. Te estás justificando. Pablo tiene que aguantar vara, porque se le está diciendo que no haga eso y lo hace”, dijo molesto ChiCKen.

“No me hables de hipocrecia porque estás haciendo lo mismo. Me dices que todo bien y después con Paco dices todo lo contrario”, aseveró Pablo; no obstante, Paco le dejó claro que no es más líder de una tribu que atraviesa por un díficil momento tras varias derrotas.

Memo es otro Halcón que no tiene cabida en su tribu

Otro de los integrantes de Halcones que no es visto con buenos ojos por sus compañeros es Memo, quien ya pasó por un duelo de extinción, fórmula que podría repetirse en caso de que el grupo no obtenga el tótem de inmunidad, pues al parecer no tiene cabida.

Una vez más, ChiCKen tomó la palabra y cuestionó la manera en que se ha manejado el conferencista. Él, en su defensa, señaló que si no lo quieren, ya no buscará más su aprobación.

