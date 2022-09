Cuchao es eliminado por Kenta de Survivor México.

Survivor México se encuentra en los últimos días de competencia, por lo que las reglas y las dinámicas cambian día tras día. Nuestro querido Warrior sorprendió a los sobrevivientes esta noche con el anuncio del nuevo Juego de la Inmunidad y la eliminación del Concejo Tribal.

Los sobrevivientes se enfrentaron a varias pruebas para encontrar a los participantes dignos de obtener la inmunidad. Por primera vez, se acabaron las votaciones y estrategias para dar paso a las competencias físicas.

Todos los concursantes mostraron su mayor potencial para ganar la inmunidad. Se trató de una prueba de equilibrio, resistencia, balance y concentración, pues hombres y mujeres se colocaron en una viga con el propósito de mantener un contenedor de agua intacto en las alturas.

David Ortega y Cyntia fueron los absolutos ganadores de la prueba, obteniendo la inmunidad y una deliciosa cena para sellar su triunfo.

Se disputó un tercer Juego por la Inmunidad, donde Julián se convirtió en el tercer participante en ponerse a salvo un día más. Por lo tanto, Cuchao y Kenta fueron enviados al Juego de la Extinción.

Cuchao se convierte en el eliminado de Survivor México

Luego de presumir haber eliminado a Yusef, Catalina y David García, Cuchao no corrió con la mejor de las suertes esta noche. El creador de contenido quedó eliminado en el Juego de la Extinción tras pelear contra Kenta.

“Yo soy el que va al ruedo y no es culpa de nadie, es absolutamente mi culpa. Me gustan los retos... me gusta ser la amenaza para todos”, declaró antes del juego.

Ambos se enfrentaron a un duelo de mucha paciencia, pues tuvieron que transportar pequeñas pelotas hasta una red, solo con ayuda de sus dedos. Kenta demostró gran habilidad y eliminó a Cuchao.

