Cuchao asegura que Nahomi quiere “limpiar su imagen” en Survivor México.

La Gran Final de Survivor México tendrá lugar el próximo viernes 30 de septiembre, por lo que todos los sobrevivientes se esfuerzan por quedar entre los tres finalistas.

Kenta rompe el silencio y habla de la “relación” que tuvo con Cathe.

Nahomi es la primera finalista de la temporada, luego de ser la participante con mayor número de símbolos acumulados. Sin embargo, hay quienes consideran que el logro de Nahomi no ha sido honesto, pues supuestamente ha traicionado a más de un amigo en Survivor México.

Cuchao es uno de los principales detractores de Nahomi, pues considera que busca “limpiar su imagen” cuando habla en las ceremonias de nuestro reality show.

El concursante considera que Nahomi ha traicionado a Cathe y a otros participantes de la tribu, incluyendo a aquellos que les juraba lealtad.

“Lo que más me choca es que todavía tiene el valor de andar hablando en ceremonia: no habla para alentarnos, simplemente se hace la política y quiere limpiar su imagen. Aprovecha cada momento para limpiar su imagen”, expresó en el refugio a su compañero Julián.

Cuchao arremete contra Nahomi en Survivor México

El día de ayer, Cuchao, Kenta y Catalina se enfrentaron al Juego de la Extinción, siendo esta última la eliminada de cara a la Gran Final.

Cuchao no está nada contento con haber enfrentado su primer Juego de la Extinción, pues se siente traicionado por Nahomi.

“Limpiar tu imagen cuando no te preguntan, cuando no es necesario, cuando dices que eres pura o no tienes nada que temer... ¿para qué dar explicaciones no solicitadas?”, expresó.

Cuchao también asegura que Nahomi quiere limpiar su imagen para ganar más votos en la Gran Final de esta aventura: “Limpiar tu imagen constantemente es porque algo traes o algo quieres decir. A mí me traicionó. ¿Por qué limpiar tu imagen cuando afuera hay gente que lastimaste? La mamá de los pollitos no está cuidando pollitos”.

