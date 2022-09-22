Survivor México: Así presumió Cuchao que eliminó a Yusef, Cata y David.

Los últimos días de Survivor México están despidiendo a los sobrevivientes uno a uno. Solo tres participantes llegarán a la Gran Final de nuestro reality show, cuyo último capítulo se llevará a cabo el viernes 30 de septiembre por nuestra señal de Azteca UNO.

Los recientes eliminados fueron Yusef, Cata y David, dividiendo las opiniones en las redes sociales al ser valiosos participantes dignos de llegar a la Gran Final.

Cuchao, quien aún continúa en la competencia, presume ser el responsable de la reciente eliminación de sus compañeros de tribu. El concursante asegura que es su merecido tras votar por él en el Concejo Tribal.

"Las últimas tres personas que votaron por mí... se fueron por mí", expresó en el refugio de Survivor México, haciendo referencia a la eliminación de Yusef, Cata y David.

Recordemos que el día de ayer, Kenta, Cuchao y David García se enfrentaron al Juego de la Extinción, siendo este último el reciente eliminado.

Kenta y David García debutaron en la Tribu Halcón desde el día uno de la competencia, cosa que Cuchao celebra con la siguiente frase: "Dejé que entre dos halcones se cortaran la cabeza".

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Continúan las alianzas en Survivor México

Nahomi y Kenta han lamentado la eliminación de David García, pues querían instalar a los "hacones originales" en la Gran Final de Survivor México.

Mientras Cuchao y Julián comienzan a aliarse para deshacerse de sus contrincantes, Kenta también tiene un plan para llegar al último capítulo de nuestro realitys how de supervivencia. Nahomi sería su gran aliada rumbo a la Gran Final.

"Así de cruel es la vida, así es de cruel es Survivor México. Que se cuiden Cuchao y Julián porque los tengo en la mira", expresó el participante en el avance Survivor México.

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