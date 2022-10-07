Cyntia Cofano comparte FOTO nunca antes vista de Survivor México.

Survivor México dejó los mejores duelos y grandes momentos de la temporada, muchos de ellos protagonizados por los tres finalistas Nahomi, Kenta y Julián.

Los tres finalistas llegaron al último día creando las mejores estrategias, aunque fue Julián el absoluto ganador de la tercera edición de nuestro reality show de supervivencia.

Sin duda, se vivieron momentos únicos todos los días dentro del campamento, pues los sobrevivientes se encargaron de ponerle sabor a la competencia.

Los tensos momentos no faltaron, pues los participantes aún recuerdan la polémica estrategia para sacar a Yusef de la contienda. Recordemos que todos los participantes se unieron para votar por él y así dejarlo fuera de Survivor México.

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Cyntia Cofano comparte foto inédita de Exatlón

Fuera de la competencia y tras el campeonato de Julián, todos los sobrevivientes han compartido su experiencia dentro del programa para sus miles de seguidores.

Cyntia Cofano ha sido una de las mujeres más activas en sus redes sociales, pues ha creado una dinámica de preguntas y respuestas para todos sus fanáticos.

A través de sus historias de Instagram, la argentina compartió una imagen nunca antes vista con sus amigos de la competencia, respondiendo a la petición de un fan.

En la foto se puede ver a Cyntia riendo junto a David Ortega y Ale Saadi, disfrutando de una buena bebida tras los exigentes momentos que se vivieron en Survivor México.

Los sobrevivientes han estado más que activos en las redes sociales, pues han ido retomando su rutina tras la travesía que enfrentaron en Survivor México.

Kenta y Cathe han salido a comer juntos, Julián se ha reunido con su novia, mientras que Cuchao continúa compartiendo contenido para las redes sociales. Otros exparticipantes como David García han vuelto al baile, mientras que Yusef finalmente conoció a su sobrino, Leo.

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