Survivor México: Así fue el romántico paseo de Kenta y Cathe. (VIDEO)

La tecera temporada de Survivor México coronó a Julián Huergo como campeón, aunque también vimos el maravilloso rendimiento de Kenta y Nahomi a lo largo de la temporada.

Julián, Nahomi y Kenta se convirtieron en los finalistas de esta edición, aunque llegar al último día de la competencia no fue nada fácil. Los participantes se enfrentaron a todo tipo de exigentes pruebas y estrategias para vivir la Gran Final.

Y aunque fue un largo camino, otros sobrevivientes tuvieron tiempo para el amor, tal fue el caso de Kenta y Cathe a inicios de la tercera edición de nuestro reality show.

Ambos sobrevivientes protagonizaron un fugaz romance, que quedó en el olvido cuando el modelo fue cambiado a la tribu de Los Otros.

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Kenta y Cathe publican romántico video

Tras terminar la tercera temporada de Survivor México, Kenta y Cathe se reunieron con sus mejores looks y su lado más glamuroso abordando un coche.

"Te amo, que guapo", expresó la mexicana al interior del vehículo, mientras Kenta sonrió a la cámara y agradeció estar bañado tras duros meses en Survivor México.

Llamó la atención que Cathe besó en la cabeza a Kenta, siendo uno de los momentos más tiernos del video compartido en historias de Instagram.

No es la primera vez que Kenta y Cathe se muestran muy juntitos, pues en la fiesta de aniversario de Venga la Alegría Fin de Semana, también se besaron brevemente en la boca. El momento fue grabado por Gabo Cuevas y no pasó desapercibido entre los asistentes a la reunión.

Ninguno de los dos exparticipantes de Survivor México ha confirmado el inicio de un romance, pero su cercana amistad es más que evidente con todo lo sucedido en las semanas anteriores.

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