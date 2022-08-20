Kenta exige que Jacky se vaya a la Tribu Jaguar: ¿Se cambiará?

Jacky ha causado polémica desde su llegada a Survivor México, pues muy pocos sobrevivientes se sienten identificados con su controversial personalidad.

La influencer llegó a la Tribu Halcón; sin embargo, los participantes de ese equipo votaron para que se fuera a la tribu de Los Otros.

Una vez en la tribu distinguida por la bandana negra, Jacky tampoco se ha salvado de las críticas, pues Kenta, Julián, Saadi y Catalina no soportan que duerma mucho y que no ayude con las tareas del refugio.

Pese a todo, la participante ha demostrado que quiere permanecer en nuestro reality show, pues eliminó a Christian y a Karim en duelos anteriores.

"Siento que contamina mucho a la tribu.. preferiría que no estuviera para estar en una sintonía ganadora", expresó Julián en el Juego por la Recompensa de esta noche.

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Kenta quiere que Jacky se cambie a la Tribu Jaguar

Jacky ha expresado más de una vez que siente gran apoyo por parte de los Jaguares, palabras que Kenta tomó muy en serio y ahora exigió el cambio de la participante al equipo amarillo.

"Jaky siente mucho apoyo de los Jaguares... ¿por qué no hacemos un cambio de integrantes? Nos hace quedar como que no la respaldamos". expresó el modelo.

Por su parte, Viridiana y Cyntia se negaron a abandonar su tribu y cambiarse, aunque confesaron no tener problema con aceptar a Jacky.

Luego de la polémica se llegó al acuerdo de que Jacky se quedara en Los Otros, pues no se pueden cambiar las reglas tal como lo dijo Warrior.

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