Cyntia y David dudan de la sinceridad de Nahomi en Survivor México.

Este día se llevó a cabo el Juego de la Inmunidad, donde dos participantes tuvieron la oportunidad de alargar su estadía en Survivor México. Luego de una prueba de concentración y equilibrio, Cyntia y David fueron los ganadores de la noche.

Sobrevivientes creen que la estrategia de Nahomi solo era utilizarlos.

Además de ganar la inmunidad, ambos participantes ganaron una cena a la luz de las velas, donde platicaron varios minutos sobre su amistad y las alianzas en la competencia.

Cyntia asegura que no cree en la sinceridad de Nahomi en Survivor México, pues quiere ser la única mujer instalada en la Gran Final de esta aventura.

Recordemos que Nahomi ganó su pase al último capítulo de Survivor México por medio de símbolos, así que peleará por los 2 millones de pesos y el soñado triunfo.

“Sentí a todos súper sinceros, pero a ella no. Siento que ella no quiere que llegue otra mujer. Quiere ser la única. No siento sincero cuando viene y me abraza. Me encantaría estar en la Gran Final con Nahomi aunque ella no quiera”, expresó Cyntia tras ganar la inmunidad en Survivor México.

Por su parte, David Ortega secunda las palabras de Cyntia y expresa que Nahomi quiere llegar con dos hombres más a la Gran Final de la competencia: “Siento que a Nahomi le gustaría llegar ella sola como mujer a la Gran Final”.

Nahomi está en el ojo del huracán en Survivor México

Cyntia y David no son los únicos que dudan de la honestidad de Nahomi en Survivor México, pues Cuchao y Julián también desconfían de la participante.

Cuchao asegura que la participante quiere “limpiar su imagen”, además de que supuestamente traicionó a varios participantes de la extinta Tribu Halcón para colocarse en la Gran Final y utilizó a sus amigos como comodines.

