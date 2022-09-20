Survivor México: Así demostró Nahomi que se siente segura de ganar la final.

El momento que todos los fans de Survivor México estaban esperando, por fin llegó y el próximo 30 de septiembre vamos a conocer al campeón de la tercera temporada y el ganador de los dos millones de pesos que es el premio.

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A lo largo de esta semana final, vamos a ver grandes traiciones como la de Nahomi o Cuchao, pues todos están dispuestos a hacer lo que sea con tal de llegar a la gran final del próximo sábado 30 de septiembre.

Nahomi siente que puede ser la ganadora de Survivor México.

Tras la eliminación de Cathe el día de ayer por la traición de Nahomi, la líder de los Halcones se siente sumamente fuerte y segura de que poder ser la ganadora de Survivor México

Me levanté y dije ‘Nahomi, tú sueño’, ya solté, no le quiero faltar a la gente que cree en mí y que ha visto mi trayectoria porque todo está ahí. Y mi familia, también, toda mi familia sabe que todas las decisiones que he tomado son por algo, yo me considero una mujer madura, pero siempre que les digo ‘esto es por esto’ y tiene que tener un objetivo claro, nunca lo he hecho por hacerlo

Quiero, darle esa confianza a Nahomi porque tengo todo para ganar y quiero ser esa primera mujer en esta aventura para aguantar

Nahomi, le agradeció la amistad a David, quien ha estado con ella desde el primer día que llegaron a Survivor México.

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