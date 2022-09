“Me molestaba su presencia": Cyntia habla de la traición a Yusef en Survivor México.

Survivor México tiene a los tres finalistas que pelearán en la Gran Final del próximo viernes 30 de octubre por nuestra señal de Azteca UNO. Se trata de Nahomi, Kenta y Julián, quienes buscan ganar los 2 millones de pesos y coronarse como campeón.

Eliminada de Survivor México 26 de septiembre 2022, Cyntia Cofano.

Colocarse entre los tres finalistas no ha sido nada fácil, pues todos los participantes se enfrentaron a arduas pruebas, las condiciones del campamento y las polémicas estrategias a lo largo de toda la edición.

Cyntia habla sobre la traición a Yusef en Survivor México

Cyntia, reciente eliminada de Survivor México, se enlazó a nuestro foro de Venga la Alegría esta mañana para hablar de la polémica estrategia para eliminar a Yusef de la competencia.

Recordemos que el biólogo fue eliminado por el voto de todos sus compañeros, impidiéndole pelear en un Juego de la Extinción. Ante esta polémica estrategia, Cyntia revela que sus problemas con Yus la llevaron a tomar esta decisión.

“Con Yus me llevaba súper bien... pero después me estaba peleando mucho con él , no coincidiamos en nada, ya me molestaba su presencia y ya no hablabamos. El estar juntos era por conveniencia”, dijo la participante, quien después expresó que el biólogo nunca fue su amigo.

“Decidí formar parte de la estrategia... yo no lo llamo traición. Traición es si se lo hubiera hecho a David, él fue mi único amigo adentro; es el único que es mi amigo en serio. Yusef no era mi amigo y estábamos distanciados”, declaró.

Por último, Cyntia aclaró que hubieron “cositas” que no se vieron y que la llevaron a votar por el biólogo: “Hubieron cositas que no me gustaron y eso me llevó a votar por él. No fue la mejor manera de eliminarlo, pero esto es un juego de estrategia y no de competencia”.

