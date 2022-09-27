Survivor México: Este es el antes de Nahomi que pocos conocen. (FOTOS)

La Gran Final de Survivor México se llevará a cabo el próximo viernes 30 de septiembre y podrás seguirla en vivo y en directo a través de nuestras pantallas en punto de las 19:30 horas. Julián, Kenta y Nahomi son los tres finalistas que darán todo de sí para llevarse los 2 millones de pesos y el título de campeón, ¿quién es tu favorito?

Hablando de los finalistas, Nahomi es la participante que más ha llamado la atención en la reciente temporada del reality de supervivencia y la rival a vencer, sobre todo después de que asegurara su lugar en la final con mucho tiempo de anticipación gracias a que obtuvo la mayor cantidad de símbolos.

Sin embargo, su estrategia y forma de ser ha causado una gran controversia no solo entre sus compañeros sino también en los televidentes, pues las traiciones han sido una constante y factor para que ‘La China’ esté por disputar la Gran Final.

Nahomi Mejía es sin duda una de las contendientes más populares de Survivor México, por lo que intentará adueñarse del título de campeona cuando se mida el próximo viernes a Kenta y Julián, quienes son unos dignos contendientes y no le pondrán las cosas sencillas a la originaria de Iguala, Guerrero.

¿Quién era Nahomi Mejía antes de Survivor México? Como mencionamos anteriormente, ‘La China’ es originaria del estado de Guerrero, es maquillista profesional, también se desempeña como modelo independiente y ha representado a México en importantes concursos de belleza, es diseñadora de imagen y ha trabajado para grandes producciones como MasterChef, trabajando al lado de grandes celebridades como Anette Michel, la Chef Betty y Tatiana.

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Sin embargo, es notable el cambio físico que ha tenido Nahomi Mejía al estar en Survivor México debido al desgaste, la competencia y la falta de comida.

Nahomi se defiende de quienes la atacan

‘La China’ se ha vuelto inmiscuida en diversas polémicas, tanto por sus traiciones a Yusef, Cathe, incluso, Saadi, de ahí que muchos de sus compañeros duden de la sinceridad de la nacida en Iguala, Guerrero, quien sin duda alguna es la rival a vencer en la Gran Final.

Sus más recientes declaraciones dieron mucho de qué hablar luego de señalar que “cualquiera merece estar conmigo en la final”. Pero durante el Concejo Tribal se las verá negras con Cathe y Saadi, quienes se le irán a la yugular, pero ese no será impedimento para que Nahomi pierda de vista su objetivo por convertirse en la gran campeona.

No te pierdas Survivor México esta noche a las 7:30 de la noche por nuestra señal de Azteca UNO, pues los sobrevivientes se enfrentarán a un Concejo Tribal.

Nahomi, Kenta y Julián también se preparan para la Gran Final el próximo viernes 30 de septiembre, donde solo uno ganará los 2 millones de pesos.