Survivor México: Cyntia arremete contra Yusef por traicionarla.

El momento más esperado para los sobrevivientes de Survivor México, por fin llegó, por lo que todos los participantes tienen que comenzar a hacer una estrategia perfecta para poder estar en la final.

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Sin embargo, eso puede causar mucha polémica entre algunos integrantes, pues piensan que habían formado una gran amistad con algunos integrantes de su tribu, pero al final parece que no fue así.

Este es el caso de Cyntia, quien no fue elegida por Yusef y se sintió traicionada por el atleta.

Cyntia se siente traicionada por Yusef en la Fusión.

Ayer los sobrevivientes tuvieron la complicada misión de formar dos equipos dentro de la Fusión de Survivor México, donde Yusef ganó el derecho de ser capitán de un equipo y elegir primero y, no escogió a Cyntia en su grupo, por lo que la modelo se encuentra muy molesta.

La verdad que sí pensé que habíamos llegado los cuatro y resulta que soy la única que no está ahí, si estoy muy enojada, muy enojada. Pensé que me iba a elegir primero, antes que a Nahomi

Obviamente, yo ya lo había dicho antes, Julián me va a elegir a mí porque sabe que esta semana lo hice súper bien y todos me lo vinieron a decir y era obvio que iba a ser yo. Pero bueno, así son las cosas

Tras las declaraciones de Cyntia, Yusef trató de justificar la decisión que tomó y que tanto molestó a su excompañera en Jaguares.

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