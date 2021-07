Survivor México: Fans se burlan con memes de Alejandra por no dar puntos.

Fans se burlan con memes de Alejandra por no dar puntos en Survivor México. La actriz no pierde su arrogancia y soberbia pese a no obtener buenos resultados en la competencia.

Alejandra: Cintya no es indispensable y con el mismo juego se le dió un cachetadón.

Cintya: Yo no me ensucio, ando bien descansadita y disfrutando de las recompensas 😎



Que diferencia de persona jajaja#TribusJueganPor pic.twitter.com/qY1njVesVN — ✨ Erika Amelicht ✨ (@erika_amelicht) July 16, 2021

No cabe duda que las Hienas se pintan solas cuando se trata de presumir, pues la histriona se está conviertiendo en la parte femenina de Paco, pues le fue mal, hay memes y todavía no se cansó de pregonar que dio lo mejor de ella en las pruebas.

Arreglemos esto como gente civilizada🧐



¿Quién no aporta nada a su tribu?



Denisha❤

Alejandra🔄#TribusJueganPor pic.twitter.com/rTqNnMU7aW — Eleazar Gonzalez (@Eleazar67577711) July 16, 2021

Al igual que Pizaña, siempre buscan sobresalir en el reality show de supervivencia más duro, sin importar qué tema sea, sin importar cuál sea su desempeño, pero la idea es darse a notar a como dé lugar.

Alejandra pasó 10 enfrentamientos consecutivos, pero perdió la mayoría. #TribusJueganPor pic.twitter.com/nFjWtcCSvj — Don Sincero (@ElMasPatan) July 16, 2021

Alejandra se gana el odio y la burla de tuiteros

Alejandra es otro de los participantes que haga lo que haga en Survivor México, los tuiteros se burlan sin compasión alguna, pues ya tiene su odio bien ganado por cómo suele portarse en la competencia, su forma de expresarse de todos y ese dese extremo de llamar la atención.

Alejandra dice que está muy orgullosa de lo que hizo.

Wey que hizo??? Solo dió un pinche punto y fue con Denisha que mandaba los discos a la estratosfera.



No mames ridícula. #TribusJueganPor pic.twitter.com/UwlSbGFOUg — Horten Peralta del V (@Pasita_Pera) July 16, 2021

Cada vez más, los usuarios de Twitter critican el mal desempeño de la líder de las Hienas, pues se niega reconocer que Cyntia es más fuerte que ella y havce falta en el equipo.

