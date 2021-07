Survivor México: Fans explotan contra Alejandra por no creer en Sargento.

La fusión en Survivor México permitió el reencuentro entre Sargento y Alejandra, quienes cuando eran parte de Jaguares crearon una alianza para permanecer en el reality de supervivencia número uno de la televisión mexicana.

Con un efusivo abrazo y dejando claro que son cómplices, el rapero y la actriz se dieron un tiempo para hablar sobre sus sensaciones en las semanas en las que no estuvieron juntos. Sargento reveló que fue traicionado por sus compañeros y fue sentenciado en algunas oportunidades; en tanto, Alejandra consideró que buscó ganar respeto y seguir adelante en la aventura.

“No creo que Sargento no tenga alianzas, si no no estaría aquí ahora. Si me preguntas en quién confío, en nadie. A quién esttoy estudiando, a todos. Veremos qué pasa próximamente”, aseveró.



No obstante, no todo fue felicidad entre los participantes, pues Alejandra señaló ante las cámaras que no creía que Sargento no tuviera alianzas, incluso dejó claro que al no obtener información de su amigo, ella optaría por no creer en nadie.

Este escepticismo llevó a los fans a tomar las redes sociales para expresar su descontento. Con los tradicionales memes, que a esta altura de Survivor México ya son un ingrediente especial, llegaron las burlas para la Hiena mayor.

