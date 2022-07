Survivor México: Halcones piensan que Yusef está celoso de Julián.

La semana cinco de Survivor México inició con un par de enfrentamientos entre ambas tribus, pues Yusef continúa dando de qué hablar desde su ingreso a Halcones.

Problemas en la convivencia, Yusef no se lava las manos para cocinar.

Recuérdese que Yusef debutó en Survivor México en la Tribu Jaguar, pero tras un nulo acuerdo con Julián, el biólogo fue enviado a la tribu verde como castigo.

El participante ha confesado que su corazón sigue siendo Jaguar; sin embargo, continúa formando amistades y anotando puntos con Halcones.

Y es que, Yusef considera que Halconces comenzó a ganar las dinámicas de Survivor México desde que él tomó el liderazgo de la tribu.

Lo anterior ha desatado el enojo de todos los sobrevivientes, quienes comienzan a molestarse por el supuesto egocentrismo del biólogo.

“Yo sé que desde que tú llegaste has dado buena suerte, pero no te creas tanto porque yo también me esforzaba para dar mis puntos”, dijo Nahomi harta del supuesto protagonismo de Yusef.

¿Yusef está celoso de Julián?

Desde que Yusef se movió a la Tribu Halcón, Julián se ha encargado de encender el ánimo en la Tribu Jaguar, demostrando que también puede ser un gran líder.

El equipo amarillo acogió muy bien a Julián, quien no tardó en adaptarse y en participar en las tareas del campamento de inmediato.

“Siento un poco que Yusef está celoso de Julián”, dijo Viridiana sobre la tensión que se vive ante el tema de Yusef.

Catalina también es otra participante que no está de acuerdo con el “protagonismo” del biólogo, quien a su parecer, solo busca manipular a las mujeres con sus encantos.

“Tenía un nivel de protagonismo que me estaba volviendo loca y que no me dejaba pensar. Yo nunca permití que Yusef me manipulara. Yo no lo creo nada... es otro demonio”, dijo a las cámaras de nuestro reality show.

