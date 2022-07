Survivor México: Yusef impone nuevas reglas y su tribu se molesta.

Yusef se ha convertido en uno de los participantes más controversiales de Survivor México, pues ha protagonizado tensos momentos desde su cambio de la Tribu Jaguar a la Tribu Halcón.

Problemas en la convivencia, Yusef no se lava las manos para cocinar.

Luego de confesar que intentó meter proteína a la competencia, sus peleas con Rogelio y Catalina, y hasta las críticas por parte de Javier Ceriani, Yusef Farah vuelve a estar en el ojo del huracán.

Y es que el biólogo mexicano dio a entender que su tribu no pone esfuerzo en las labores del campamento: "¿Les parece que hagamos un trato? La gente que no cocine que sea la gente que limpie después”, dijo sumamente molesto.

Las palabras de Yusef incomodaron a todos los integrantes de la tribu verde, quienes consideran que el corazón del biólogo continúa en la tribu amarilla.

Halcones reaccionan a las nuevas reglas de Yusef

Cathe López fue una de las primeras en opinar ante las nuevas reglas de Yusef Farah, asegurando que el participante no se lava las manos cuando cocina y prefiere quitarlo de la cocina.

“No estamos chupándonos los dedos o tampoco estamos acostadas. Yusef está desmeritando el trabajo de los demás, pero hay comentarios que no van al caso. Es un traicionero que va a intentar sacar a todos para llegar a fusión con Jaguares”, dijo la actriz a las cámaras de Survivor México.

Por su parte, Fátima ha notado algo extraño en la personalidad de Yusef en Survivor México, asegurando que prefiere guardar silencio ante la polémica para no crear algún tipo de rivalidad.

“Sí me molesta, no se lo he dicho, no quiero pelear con él y no quiero un enfrentamiento entre nosotros, pero de repente siento que es el todas mías”, dijo la recién llegada a la Tribu Halcón.

