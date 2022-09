Video: Viridiana revela si se puede tener intimidad en Survivor México.

Survivor México nos ha dejado épicos duelos a lo largo de las tres temporadas, anque también se han dado a conocer algunas parejitas que muestran su amor frente a las cámaras de nuestro reality show.

Yusef cumple su promesa con Viridiana tras ser eliminada de Survivor.

Tal es el caso de Yusef y Viridana, quienes no ocultaron abrazos, besos y caricias durante su participación en el refugio de la Tribu Jaguar.

Luego de su visita a nuestro programa Venga la Alegría, la alpinista confesó a las redes sociales de este programa si es posible tener intimidad en Survivor México.

Llamó la atención su respuesta, pues asegura que el ambiente dentro de Survivor México no es tan romántico como parece.

“A mí me tocó la parte de ir a la selva... el espacio donde ibamos a a hacer nuestras necesidades... no hay nada de romance... las fotos que bueno que no huelen porque olíamos muy mal”, declaró.

Viridiana protagonizó un fugaz romance con el biólogo, quien también ha sido relacionado con Cathe y Jacky dentro de su participación en las tribus Jaguares y Halcones. Sin embargo, la alpinista niega cualquier encuentro con Yusef.

Kristal Silva revela si se puede tener intimidad en Survivor México

Krisal Silva, quien formó parte de la segunda temporada de Survivor México, desmintió a Viridiana y expresó que sí es posible intimar en Survivor México: “Claro que se puede”.

“Yo supe de varios que se subían a una cueva... nada más les aviso”, comentó la conductora de VLA tras formar parte del reality show de supervivencia en el 2021.

La tamaulipeca asegura que las parejitas dentro de Survivor México podrían intimar escondidos del lente indiscreto de las cámaras: “Si quieres y te escapas un ratito de la producción, te vas a tu espacio más privado, buscas la luna y el mar sin cámaras”.

