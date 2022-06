Italivi queda eliminada de Survivor México.

Todos los participantes dieron su mejor esfuerzo para obtener el tótem de inmunidad grupal, luego de una extenuante prueba que dejó un par de lesiones entre los integrantes de Survivor México.

Yusef se integra a la tribu Halcón. Gabo Cuevas se enoja con su tribu.

La tribu Jaguar se alzó con el tótem, así que no tuvo que preocuparse por enviar a algunos de sus integrantes al Duelo de la Extinción.

Por si fuera poco, tensos momentos se vivieron en el Concejo Tribal con la llegada de Rogelio y Karim del exilio, pues ambos confesaron que desmontaron el techo para hacer sufrir a los próximos visitantes.

“El que quiera azul celeste que le cueste”, expresó Rogelio sobre su polémica decisión en el exilio.

Una vez en el Concejo Tribal, Warrior cuestionó a Rogelio y a Karim por derribar el techo que construyeron.

“Construimos un techo el primer día... conseguimos todo lo necesario como ramas. Fue un techo que no filtró ni una sola gota. Los va a hacer fuertes en el momento que lleguen”, se defendió Karim.

Por su parte, Rogelio está seguro que no quiere ponerles las cosas fáciles a los próximos enviados al exilio.

“Destruimos el techo, nosotros no encontramos algo del equipo anterior, destruimos ese techo para las personas que vayan al exilio. Queremos que proyecten todo lo aprendido en la competencia”, declaró.

¿Quién abandonó Survivor México esta noche?

Nahomi llegó con el collar de inmunidad individual al Concejo Tribal, por lo que nadie pudo votar por ella esta noche.

Luego de las votaciones, Rogelio, Karim e Italivi quedaron instalados en el Duelo de la Extinción para luchar su estadía en Survivor México.

“Tengo sentimientos encontrados. No me sorprende porque sé que estoy lastimada. Es muy injusto, una herida no se cura de un día para otro, pero lo respeto”, dijo Italivi tras ser votada por toda su tribu.

Luego de un cardíaco duelo por sobrevivir, Italivi apagó su fuego y quedó eliminada de la competencia.

