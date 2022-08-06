Jacky toma drástica decisión en Survivor México. ¿Qué pasó?

Jacky Ramírez se integró a la Tribu Halcón tras la salida de Fátima por una lesión en la rodilla, convirtiéndose en una de las participantes más polémicas desde su llegada a Survivor México.

Tras su pelea con Gabo Cuevas, Cathe y más concursantes, Jacky quiere dejar a un lado la polémica y ganarse un sólido lugar en la Tribu Halcón.

La influencer quiere ser respetada por los miembros del equipo verde, por lo que decidió renunciar a la inmunidad que tenía como sobreviviente recién llegada.

"Me quiero ganar el lugar en mi tribu... quiero que esa inmunidad que tengo... no tomarla en cuenta. Estoy pareja con mi tribu. Quiero demostrar que soy capaz al igual que todos aquí", dijo en la ceremonia previa al duelo por el collar de inmunidad grupal.

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Jacky rechaza su inmunidad en Survivor México

Jacky Ramírez dejó a todos con la boca abierta, pues se enfrentó al riesgo de ser eliminada de Survivor México tras rechazar su inmunidad.

"Quiero ganarme mi lugar compitiendo porque no he podido ofrecerle nada a mi tribu", declaró la integrante del equipo verde.

Warrior ni los demás integrantes de Survivor México daban crédito de las palabras de Jacky Ramírez, aunque al final nuestro querido conductor concedió los deseos de la sobreviviente.

"Es la primera ocasión que alguien renuncia a una inmunidad. Es una decisión valiente y brava que no cualquiera haría", comentó Warrior sin dar crédito de la petición.

Jacky ha demostrado tener un carácter temperamental, pues además de considerarse una líder nata desde su llegada, también ha enfrentado las críticas de sus compañeros y rivales.

“Yo elegí esta batalla y me voy a quedar hasta el final... ahora las cosas van a ser como yo quiero o sino no van a ser”, declaró a su llegada a Survivor México.

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