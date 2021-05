Survivor México: Los memes están con Kristal y en contra de Alejandra.

La polémica se apoderó de Survivor México. Luego de semanas en la que los Halcones han protagonizado polémicas y pelea, estas llegaron a los Jaguares.

Y es que, Alejandra y Cyntia, llegaron a los gritos en el Concejo Tribal. La actriz recriminó y acusó a su compañera de usar el machismo para crear una conspiración en su contra.

En tanto, la chef no quiso caer en la provocación y señaló que no hay ningún problema de su parte; no obstante, Kristal Silva apareció para señalar a Alejandra que en ningún momento ha existido un complot en su contra, además de que le pidió no buscar sembrar la semilla de la discordia en el equipo amarillo.

Kristal es la voz de la razón además de defender a su bestie Cyntia ❤️#DueloEnSurvivor pic.twitter.com/YyGdXtfymi — verity (@Lindawal32) May 17, 2021

Kristal cerrandole la boca a ale otra vez 😍#DueloEnSurvivor pic.twitter.com/M2WsjmeoZn — Alejandro ⚡ (@onlyascencio) May 17, 2021

“Cyntia ha sido de las únicas personas que se encarguen de que todos nosotros estemos bien, y no porque le digamos MamaCyn, es porque esté armando una estrategia y porque nos haya ganado con la comida, perdóname pero no”, señaló tajante la querida conductora de Venga La Alegría.





“Entonces sí me da mucho coraje, porque tú desde hace unas semanas, has tratado de crear una polémica. Esto no existía, es una cosa que no nos gusta. Estábamos muy bien, pero cuando te metes es algo que no, porque sé la persona que es Cyntia”, añadió.

Los memes y mensajes a favor de Kristal no faltaron en redes sociales, pues consideran que es una participantes leal, sincera, profesional y entregada a su tribu.

