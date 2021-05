Survivor México: Natalia y Bella de la Vega se pelean en vivo en VLA.

Natalia, reciente eliminada de Survivor México, visitó nuestro foro de Venga la Alegría para hablar de su experiencia en la Tribu Halcón.

Natalia se convirtió en la mujer más polémica de Survivor México

Natalia Alcocer

La participante no llegó sola, pues estuvo acompañada de Bella de la Vega y Brissia, quienes se enfrentaron cara a cara con contundentes mensajes.

Y es que, la viuda de José Ángel García, reclamó a Natalia todo el bullying que recibió en el equipo verde.

Sin embargo, la integrante del Dream Team se defendió y confesó que nunca fue su intención herir a Bella.

“Me sorprende porque en él primer capítulo y muchos capítulos le dije que entendía su pérdida. No sé si sabía a qué reality show iba. Claro que la apoyábamos. Yo respeto muchísimo a Bella, nunca hubo mentiras”, confesó.

Natalia aclaró si realizó risas burlonas durante su participación Survivor México

Recordemos que Natalia Alcocer fue duramente criticada por reírse frente de todos sus compañeros. Sin embargo, la participante de Survivor México confesó que la risa es su método de defensa.

“La gente no sabe lo que sufrí. Yo quería que hubiera comida. Hago mil caras, así me río. Te pido una disculpa de lo que pude haberte hecho sentir, Bella. Yo me reía, soy una mujer que se ríe mucho, es mi forma de defensa. Yo respeto a todos mis compañeros”, expresó.

“Tampoco se vale acá afuera mentir y dañar familias. Aquí afuera es la vida real…”, expresó la polémica actriz.

Por su parte, Bella de la Vega refrendó el bullying que recibió por parte de Natalia Alcocer; sin embargo, confesó que quiere darle vuelta a la página.

“Yo fui feliz y estoy aquí afuera para seguir adelante. Quiero seguir adelante, ser feliz, vivir en paz… es cuando mejor estamos”, concluyó.

