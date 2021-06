Survivor México: La noche de extinción se pintó de memorables memes.

Paco me da un chingo de risa porque tanto habla de estadísticas y no sabe que Cyntia esta muy por arriba de él pero la quiere sacar porque su "estrategia" es cocinar.

No Paco, Cyntia no sigue en el juego sólo porque cocina, sino porque es más chingona que tú. #NocheDeExtinción pic.twitter.com/scxUFzRsB9