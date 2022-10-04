Survivor México: Así los participantes ignoraron a Yusef tras final del reality.

Tras vivir la gran final de la tercera temporada de Survivor México, donde Kenta, Nahomi y Julián estuvieron en busca del collar de los dos millones de pesos, siendo este último el gran campeón del reality más exigente más demandan de la televisión mexicana, sigue la polémica.

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Y es que luego de estar 16 semanas en una constante competencia por sobrevivir, los participantes formaron grandes amistades que se mantienen hasta el momento, pero hay un caso muy especial, pues Yusef ha preferido mantener su distancia con todos.

Hay gente que en verdad quiero y quiero mucho, pero hay mucha gente que no quiero en mi vida, yo quiero gente que me sume, que me haga crecer y no gente que me mienta

Los exparticipantes de Survivor México hacen fiesta y no fue Yusef.

Por la culminación de la tercera temporada de Survivor México, varios de los sobrevivientes que estuvieron en las playas que ponen al límite sus capacidades se reunieron en una pequeña fiesta, en donde hubo varios ausentes, pero la que más sobresalió fue la de Yusef.

Recordemos que, durante su estancia en Survivor México, Yusef pasó por varias polémicas que le causaron varias enemistades entre sus compañeros, por lo que es posible que muchos de ellos no hayan dejado sus diferencias en las playas de República Dominicana.

En las fotos que compartió Gabo Cuevas en sus redes sociales, se puede ver que los asistentes a la reunión fueron: Karim, Christian, Lupita y Tefy Valenzuela, Italivi y Santiago, quienes celebraron el final del reality.

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Por su parte, Yusef ha pasado varios días con su familia y amigos, con quienes ha compartido hermosos momentos, ya que tuvo la oportunidad de conocer a su sobrino, quien nació durante su estancia en Survivor México.

