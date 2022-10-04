“No los quiero en mi vida": Yusef dejó claro que no perdona traición en Survivor México.

La semana pasada vivimos la gran final de la tercera temporada de Survivor México, donde las emociones estuvieron al límite hasta las últimas semanas de la competencia, pues logramos ver la formación de nuevas amistades, traiciones y estrategias que dejaron mucho de qué desear entre los fans.

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Una de las más polémicas fue la que hicieron todos los sobrevivientes para poder eliminar a Yusef de Survivor México, quien hasta ese momento se había convertido en el rival a vencer para muchos y nadie quería enfrentarlos en un Duelo de Eliminación.

Yusef no quiere saber nada de sus excompañeros en Survivor México.

Luego de su eliminación y de ver la gran final de Survivor México, donde muchos de los sobrevivientes han hablado de su eliminación, Yusef ha tomado la decisión de mantener su sana distancia con ellos, por lo que ha hecho unas polémicas declaraciones.

A su salida, Yusef aseguró que había encontrado grandes personas en Survivor México, entre las que se encontraban Santi, Gabo, Lupita y, por supuesto, Viri.

Sin embargo, ahora ha dejado en claro que hay muchas personas que estuvieron en el reality que ni tiene intenciones de volver a verlos, pues todavía no perdona la forma en que lo eliminaron de Survivor México.

Hay gente que en verdad quiero y quiero mucho, pero hay mucha gente que no quiero en mi vida, yo quiero gente que me sume, que me haga crecer y no gente que me mienta

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Por otra parte, Yusef ha confirmado que muchos de los que estuvieron involucrado en la estrategia que lo dejó fuera de Survivor México, se han acercado para pedirle disculpas por sus acciones y que el atleta entiende que es un juego, no lo quiere cerca se su vida, al menos no por el momento.

