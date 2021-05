Survivor México: Pelea en Halcones hace llorar a Jorge. (VIDEO)

La senda pelea en Halcones en Survivor México hizo llorar a Jorge Ortín. El actor derramó lágrimas al ver como su equipo se está desmoronando poco a poco por las diferencias entre sus integrantes y el deseo frustrado de ganar de varios participantes del equipo.

Fue Bárbara Falconi quien en una prueba estuvo intentando traer a Jorge hasta la orilla de la playa, pero el esfuerzo fue inútil para llevarse la codiciada victoria.

La menuda acriz está frustrada y cansada mentalmente porque dice que no hay comunicación, no hay equipo y no hay confianza entre los integrantes para poder lograr buenos resultados.

Bárbara Falconi dice que hace las cosas por obligación

Ante las palabras de su compañera, Jorge Ortín rompió en llanto y Bárbara Falconi dice que debe hacerlo por el qué dirán, pero se siente muy frustrada aunque Niebla pone su hombro y es un apoyo es darle para adelante.

