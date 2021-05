Survivor México: FOTOS que confirmaron el amor prohibido de Brissia.

Brissia, reciente eliminada de Survivor México, sorprendió a todos los mexicanos tras incursionar en el reality show de supervivencia más exigente de la pantalla chica.

Brissia no puede ocultar su pasión por el canto y los escenarios

Brissia nos demostró todo su talento musical con “Vivir mi vida”.

La cantante se unió a la Tribu Halcón, donde superó sus miedos y se adaptó a las adversidades del campamento. En otras ocasiones, la joven no aguantó la presión y confesó su falta de condición física en las exigentes pruebas de Survivor México.

Pese a todo, los televidentes quedaron satisfechos con la participación de la mexicana, en la segunda edición del programa más cardíaco del momento.

Fuera de la competencia, Brissia tiene una vida llena de música, diversión y muchas historias de amor. Y es que, la cantante, fue relacionada con una importante figura del espectáculo, que desató todo tipo de comentarios entre el público.

Te puede interesar: Survivor México: Dennis se despide de la competencia. ¡Venga, campeón!

Este hombre se convirtió en el amor prohibido de Brissia

En el año 2012, el mundo del espectáculo quedó atónito ante algunas fotografías de Brissia y el recordado Héctor Suárez.

Los artistas fueron captados en un establecimiento de comida, donde se tomaron fotografías con los fans, disfrutaron de algunos platillos e hicieron algunas compras.

Los mexicanos cruzaron la calle muy juntos y tomados de la mano, momentos que desataron todo tipo de reacciones entre el público.

Ante la ola de dimes y diretes, Brissia rompió el silencio en los medios de comunicación y confesó que nunca inició un noviazgo con Don Héctor Suárez.

“Mi versión fue tal cual, atravesamos y me agarró de la mano el señor porque es muy de energías y de positivismo. Me dijo que me iba a pasar energía, no sé cuáles eran sus intenciones, a lo mejor sí quería un romance o algo así y nunca fue claro conmigo. Es un señor casado y la verdad yo no me meto con hombres casados”, expresó sobre las polémicas imágenes que circularon por todo internet.

La artista, de 29 años, negó rotundamente su relación sentimental con el famoso actor; sin embargo, algunas personas no creyeron en las palabras de la coahuilense.

Tal parece que solo se trató de un romance prohibido que no pudieron ocultar ante las cámaras de la prensa mexicana.

También te puede interesar: Survivor México: Así inició el odio hacia Natalia en el reality show.