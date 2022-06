Survivor México: Salime se convierte en la primera eliminada y desata memes.

Survivor México despidió a una participante esta noche, pues fue al Duelo de la Extinción junto a Javier Ceriani y Catalina.

Eliminada de Survivor México del 17 de junio 2022, Salime Sadek.

Recordemos que Javier y Catalina fueron enviados al exilio, luego de obtener mayoría de votos por parte de las tribus Jaguares y Halcones.

La primera semana de Survivor México no ha sido nada fácil para los concursantes, pues Salime se dijo debilitada por la falta de comida.

“No me siento nada bien, me siento muy débil, mareada y no he podido comer nada porque todo lo vomito y todo me da asco. Me cuesta mucho porque estoy dejando mal a mi equipo porque estoy debilitada, mareada y no puedo comer nada... he comido tres cositas, no me siento nada bien, la estoy pasando muy mal. Lo quiero dar todo porque somos un equipo, pero sí me siento muy mal”, dijo la chef ante las cámaras de Survivor México.

¿Quiénes obtuvieron inmunidad en Survior México? Nahomi y Rogelio fueron los primeros participantes en obtener el primer collar de inmunidad individual de la temporada.

Salime se convierte en la primera eliminada de Survivor México

El primer Consejo Tribal de la temporada estuvo lleno de polémica, luego de las intervenciones de Javier Ceriani, Gabo Cuevas, Yusef e Italivi.

Los participantes hablaron de los insultos que se han suscitado en semanas previas, además del estricto exilio de dos participantes.

Luego del tenso momento, los participantes de la tribu Halcón votaron por la participante a batirse en el Duelo de la Extinsión junto a Javier Ceriani y Catalina.

Salime fue la elegida para luchar por su estadía en Survivor México, así que no dudó en alzar la voz en el Consejo Tribal.

“Me siento sorprendida, pero a la vez no. Ya hemos tenido discusiones de que me quejo mucho, pero no me esperaba tantos votos. Lo voy a dar todo en el Juego de la Extinción”, dijo la chef, aunque desafortunadamente quedó eliminada esta noche.

Por si fuera poco, la eliminación de Salime también desató memes en las redes sociales.

