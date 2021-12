Estos fueron los villanos que nos dejó Survivor México en este 2021.

El reality de supervivencia número uno de la televisión mexicana, Survivor México, dejó una gran lista de villanos en su segunda temporada, misma que a continuación te presentamos.

Gabo Cuevas

El integrante de la tribu Jaguar se ofendió porque sus compañeros lo consideraron el más débil. Fue tal la indignación del periodista de espectáculos que al enterarse de su responsabilidad dijo la frase que lo convertiría en un villano por una semana y a la vez en el primer expulsado.

“Me siento con el poder de hacer sufrir a quienes me nominaron, es parte de un juego, no me lo tomen a mal equipo, pero hay que cortar cabezas”.

Por no contribuir a la unión de su tribu y las declaraciones que hizo dentro del reality show más duro, los tuiteros no pararon en memes, mensajes y bromas.

Paco Pizaña

No fue el ganador de Survivor México 2021 como tanto pregonó durante todo el reality show más duro, pues siempre decía que él “había llegado para ganar y usaría sus estrategias”, pero sí fue uno de los cinco finalistas.

El actor de 31 años se ganó tanto el odio de los cibernautas que hicieron decenas de memes inspirados en su actitud en Survivor México y hasta lo bautizaron como ‘Paco Cizaña’. Este concursante siempre estuvo en boca de todos, no obstante la realidad es que siempre fue uno de los más fuertes.

Además tenía la “cualidad” de mostrar distintas caras a conveniencia y aliarse contra quienes no soportaba si era necesario, pues “era parte del juego” que estaba empeñado en ganar.

Alejandra Toussaint

Alejandra Toussaint fue llamada la “víbora” por los tuiteros aquella vez que Kristal Silva cazó una durante el reality show, pues la compararon de inmediato con el reptil y así se le quedó de apodo.

Esta participante se empeñaba en hacerle la vida imposible a una de las consentidas del público, Cyntia. Llegó a ser inseparable aliada de Paco Pizaña y juntos no dejaban de planear fechorías en el reality show y juntarse con los integrantes que más les convinieran en ese momento.

