Survivor México: Julio Barraza presenta su nueva canción junto a su padre.

Tras su exitosa participación en Survivor México, Julio Barraza regresa de lleno a la música y estrena dueto con su padre Pancho Barraza con el tema 'Lupe la del relajo'.

Este dúo viene a demostrar que Pancho y su hijo se llevan de maravilla, pues durante toda la competencia estuvo al pendiente esperando verlo triunfar en cualquier reto que se le presentara en el reality show de supervivencia más duro.

El sencillo 'Lupe la del Relajo' muestra el lado más relajado del ex sobreviviente, quien forma parte de la disquera Pachy's & RB Music, y la canción logró conquistar a miles de sus fans en menos de 24 horas de haber sido estrenada.

La pegajosa canción ya cuenta con más de 83 mil visitas en YouTube, así que todo apunta a que sea el nuevo éxito de Julio Barraza junto a su padre Pancho Barraza, una melodía muy alegre a ritmo de banda sinaloense y que invita a bailar desde los primeros segundos.

Sin duda, los seguidores del exsobreviviente se encuentran a la expectativa de ver el siguiente paso del artista, para ver si continúa en el camino de la música y desde luego mostrar toda su fuerza como intérprete, así como se lució con su fuerza física en Survivor México.

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Julio Barraza fue finalista en Survivor México

Julio Barraza fue uno de los finalistas de Survivor México y uno de los sobrevivientes más queridos por el público, con un gran desempeño y que provocó polémica por su amistad incondicional con Cyntia, aún y cuando después cambió de tribu.

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