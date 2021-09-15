Jorge Ortín fue operado de emergencia tras salir de Survivor México.

Survivor México, sin duda, fue uno de los realities más intensos este año, con el que muchos televidentes vibraron, rieron y se apasionaron; sin embargo, tras su final, todos los participantes regresaron a su vida cotidiana, entre ellos Jorge Ortín.

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Recordemos que, después de que fuera sentenciado al juego de la extinción el pasado 13 de agosto y perdiera la competencia, Jorge Ortín se convirtió en el sobreviviente número 19 en salir del programa.

Y, a casi un mes después, en la tarde de este 14 de septiembre, Jorge Ortín compartió una foto en su cuenta oficial Instagram donde se dejó ver en bata de hospital junto a Gary Centeno, otro concursante de Survivor.

Ambos fueron intervenidos quirúrgicamente y estuvieron acompañados de Alejandra Toussaint, su excompañera del reality.

Como era de esperarse, uno de sus seguidores le preguntó a Jorge Ortín qué le había pasado y por qué estaba hospitalizado, así que el actor le respondió:

Pues reparando todas las lesiones que tuve en el reality

Las lesiones del reality

Cabe recordar que los participantes constantemente llevaban puestos vendajes para evitar desgarres musculares y en particular, Don Jorge, quien llegó a manifestar molestia en sus rodillas, pues sufrió caídas, golpes, cargó en una prueba más de 100 kilos y se enfrentó a condiciones incómodas como caminatas y enfrentamientos cuerpo a cuerpo.

Las 4 hienas fuimos operadas de las rodillas y yo también de un hombro y valió la pena todo y formar parte de la manada de las hienas.

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Don George, como lo apodaron sus compañeros, tuvo un camino intenso en la competencia ya que comenzó con ciertas limitaciones por su físico y su edad, pero se ganó el respeto de sus compañeros y el cariño del público en poco tiempo.

