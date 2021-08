Survivor México: Estas son las votaciones completas del Concejo Tribal.

Este domingo vivimos una nueva eliminación y, como se esperaba, las emociones están al límite en Survivor México. Una polémica votación terminó con la salida de Fernando.

Te puede interesar: Survivor México: Traición de Fernando provoca pelea del etólogo con Jorge.

Termina el camino para Fernando Vélez en Survivor México.

La realidad es que detrás de estas eliminaciones existe una mente maestra que está planeando cada paso que se dará, por eso, en esta ocasión, te contamos cómo fueron las votaciones completas de Survivor México.

Las votaciones del Concejo Tribal

Primero vimos a Fernando aproximarse a la votación, donde escribió el nombre de Jorge Ortín, porque últimamente habían tenido problemas en donde casi llegaron al conflicto físico. Luego, Sargento Rap votó por Julio Barraza, porque dijo “ya merece darse un tiro”, lo cual también pensaron muchos de los competidores del reality pero finalmente no ocurrió.

Posteriormente veríamos quiénes habían estado en estrategia horas antes de que comenzara el Concejo Tribal de Survivor México. Cyntia confesó que estaba nerviosa de que Paco se la volteara y al final la nominara a ella para disputar el duelo de extinción. Sin embargo, guardó sus preocupaciones y votó por Sargento.

La votación por Sargento

Asimismo, lo hicieron Niebla, Julio Barraza, Adianez Hernández y por último Paco Pizaña, quien reveló cuál era la estrategia. Resulta que la mente maestra detrás de la extinción de Gary Centeno no fue Cyntia como se hizo pensar durante la semana pasada, sino todo provino de la mente de Julio, quien actualmente vive un gran momento en la competencia.

También te puede interesar: Survivor México: Fernando se despide de la aventura tras caer en el Juego de la Extinción.

Pero esto no termina aquí, pues Jorge Ortín, Pablo y Alejandra Toussaint nominaron a Julio de la misma forma en que lo hizo Sargento, pues consideran que se está convirtiendo en un participante muy fuerte y definitivamente no lo quieren en la semana final de Survivor México, pero Fernando no siguió las indicaciones una ves más no hizo caso y terminó pagando caro con su salida.