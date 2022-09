Cyntia confronta a Yusef tras ser excluida en Survivor México.

Cyntia tuvo una íntima plática con Yusef esta noche, pues expresó sus sentimientos tras la dolorosa eliminación de Viridiana. Recordemos que la influencer se sintió excluida en la despedida de la alpinista, pues no pudo abrazarla cuando perdió el Juego de la Extinción.

Yusef quitó a Viridiana para que no recibiera un abrazo de Cyntia, acto que molestó a la influencer argentina. La participante de la Tribu Jaguar decidió confrontar al biólogo y así arreglar sus diferencias.

"¿Sabes que me molesto? Que lo vieron todos”, dijo Cynthia tras ser excluida en la despedida de Viridana de Survivor México.

La argentina confesó que antes de exponer sus sentimientos se sentía un ambiente tenso, no se hablaba con Yusef y el “aire cortaba como un cuhillo” en Survivor México.

Recordemos que Viridana se convirtió en la reciente eliminada de Survivor México tras perder un tenso duelo contra Catalina y Santiago en nuestro reality show. Yusef fue el primero en correr y abrazarla tras su caída del poste.

Yusef y Cyntia hablan cara a cara en Survivor México

Yusef escuchó las palabras de Cyntia, confesando que no se dio cuenta de su acción y que se sentía muy triste por la partida de Viridiana: “No lo hice conciente. Te pido una disculpa... ni me di cuenta”, expresó en el refugio.

Cyntia decidió hablar las cosas con Yusef para mantener unida a la tribu, pues ella no quiere unirse a Los Otros o Halcones en la fusión.

“Te pido una disculpa enorme. El sentimiento que tuviste, no lo debiste haber tenido. No me di cuenta”, expresó.

Yusef y Cyntia cerraron la plática con un abrazo y un “te quiero mucho”, decidiendo no “alimentar” a Los Otros con la mala energía respirada en la Tribu Jaguar.

