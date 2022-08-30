Survivor México: Ella es la guapa hermana de Yusef que pocos conocían.

Yusef ha dividido las opiniones desde su debut en Survivor México, pues el integrante de la Tribu Jaguar ha protagonizado más de una polémica en lo que va de la temporada.

Desde su romance con Viridiana, pasando por el robo de alimentos y hasta llegar a sus enfrentamientos con Julián, el sobreviviente se ha ganado admiradores y haters en las redes sociales.

Sin embargo, es bien sabido que Yusef se mantiene motivado dentro de la competencia por el amor de su familia, cuyos integrantes no dejan de apoyarlo en México.

El participante se ha posicionado como uno de los candidatos para llegar a la Gran Final de Survivor México, aunque primero tiene que llegar a la fusión y crear una estrategia que le permita coronarse como victorioso.

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Conoce a la hermana de Yusef, participante de Survivor México

Michelle Farah es la hermana de Yusef, participante de Survivor México. La joven es practicante de rugby y ha participado en varios torneos coronándose como campeona junto a todo su equipo.

Michelle cuenta con un poco más de 5 mil seguidores en Instagram, desde donde comparte fotos de su vida personal y con sus seres queridos.

"Sigue con esa luz y ese corazón puro, chino. Te amo hermano", escribió Michelle en sus redes sociales, mensaje que acompañó con una foto junto su hermano, Yusef.

Las fotos de Yusef y Michelle abundan en Instagram, pues han compartido momentos en la playa, practicando deporte y hasta su asistencia a bodas de sus seres queridos.

En el año 2019, la practicante de rugby dedicó a Yusef el siguiente mensaje demostrando su amor entre hermanos: "Nnca me ha dejado caer, y cuando he caído, siempre está ahí para ayudarme a levantar, a despertar de mis sueños y hacerlos realidad", escribió en Instagram.

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